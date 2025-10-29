Le président américain Donald Trump déclare qu'il s'attend à réduire les tarifs douaniers liés au fentanyl sur la Chine

Le post Le président américain Donald Trump déclare qu'il s'attend à réduire les droits de douane liés au fentanyl sur la Chine est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attend à réduire les droits de douane américains sur les produits chinois en échange de l'engagement de Pékin à freiner les exportations de précurseurs chimiques du fentanyl, a rapporté Reuters mercredi. Citations clés S'attend à réduire les droits de douane liés au fentanyl sur la Chine. Discutera des agriculteurs, du fentanyl avec la Chine. Pas certain de parler de Taïwan avec Xi. Pourrait parler de la puce Blackwell de Nvidia avec Xi. Je pense que nous allons avoir une excellente réunion avec Xi. Les relations avec la Chine sont très bonnes. Réaction du marché Au moment de la rédaction, la paire AUD/USD est en hausse de 0,13% sur la journée à 0,6593. FAQ sur les droits de douane Les droits de douane sont des taxes douanières prélevées sur certaines importations de marchandises ou une catégorie de produits. Les droits de douane sont conçus pour aider les producteurs et fabricants locaux à être plus compétitifs sur le marché en offrant un avantage de prix par rapport aux produits similaires qui peuvent être importés. Les droits de douane sont largement utilisés comme outils de protectionnisme, avec les barrières commerciales et les quotas d'importation. Bien que les droits de douane et les taxes génèrent tous deux des revenus gouvernementaux pour financer les biens et services publics, ils présentent plusieurs distinctions. Les droits de douane sont prépayés au port d'entrée, tandis que les taxes sont payées au moment de l'achat. Les taxes sont imposées aux contribuables individuels et aux entreprises, tandis que les droits de douane sont payés par les importateurs. Il existe deux écoles de pensée parmi les économistes concernant l'utilisation des droits de douane. Alors que certains soutiennent que les droits de douane sont nécessaires pour protéger les industries nationales et résoudre les déséquilibres commerciaux, d'autres les considèrent comme un outil nuisible qui pourrait potentiellement faire augmenter les prix à long terme et conduire à une guerre commerciale dommageable en encourageant des droits de douane de représailles. Pendant la course à l'élection présidentielle en novembre 2024, Donald Trump a clairement indiqué qu'il a l'intention d'utiliser les droits de douane pour soutenir l'économie américaine et les producteurs américains. En 2024, le Mexique, la Chine et le Canada représentaient 42% des importations totales américaines. Dans ce... 