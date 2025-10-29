CEXDEX+
PANews a rapporté le 29 octobre que le Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), le premier ETF spot Solana américain, a été officiellement coté à la Bourse de New York. Selon les données de SoSoValue, le premier jour de cotation a vu un afflux net de 69,45 millions de dollars et un volume des tradings de 57,91 millions de dollars. Les souscriptions initiales pré-IPO de BSOL ont totalisé 223 millions de dollars, et après son premier jour de trading, sa valeur totale d'actif net a atteint 289 millions de dollars. Le ratio de la valeur d'actif net de SOL (capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale) a atteint 0,27%. Notamment, le Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) se convertira également d'un trust en ETF et sera officiellement coté à la NYSE le 29 octobre, ajoutant un autre ETF spot Solana américain. Le Bitwise Solana Staking ETF, émis par Bitwise Asset Management, a été automatiquement approuvé pour la cotation le 28 octobre, pendant l'actuelle fermeture du gouvernement américain, sur la base des normes générales de cotation pour les trusts de matières premières et de la certification 8-A de la bourse. Ses caractéristiques comprennent : le support pour les rachats en espèces et physiques, avec livraison physique uniquement disponible pour les APs ; le support pour Solana afin de fournir des rendements supplémentaires grâce au staking, avec 6% des rendements du staking allant à l'émetteur, au dépositaire et aux fournisseurs de staking, et les 94% restants inclus dans les actifs de l'ETF ; des frais de gestion de 0,20% ; et des frais de gestion et commissions de staking annulés pendant les trois premiers mois de cotation et pour une taille de fonds dans le premier milliard de dollars.

Le premier ETF spot Solana aux États-Unis a enregistré un transfert net entrant de 69,45 millions de dollars lors de son premier jour de listing, portant la taille de son actif net à 289 millions de dollars.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/29 10:58
Solana
SOL$136.29-1.78%

PANews a rapporté le 29 octobre que le Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), le premier ETF spot Solana américain, a été officiellement coté à la Bourse de New York. Selon les données de SoSoValue, le premier jour de cotation a vu un afflux net de 69,45 millions de dollars et un volume de trading de 57,91 millions de dollars. Les souscriptions initiales pré-IPO de BSOL ont totalisé 223 millions de dollars, et après son premier jour de trading, sa valeur nette d'actif totale a atteint 289 millions de dollars. Le ratio de valeur nette d'actif de SOL (capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale) a atteint 0,27 %. Notamment, le Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) se convertira également d'un trust en ETF et sera officiellement coté à la NYSE le 29 octobre, ajoutant un autre ETF spot Solana américain.

Le Bitwise Solana Staking ETF, émis par Bitwise Asset Management, a été automatiquement approuvé pour la cotation le 28 octobre, pendant l'actuelle fermeture du gouvernement américain, sur la base des normes générales de cotation pour les trusts de matières premières et de la certification 8-A de la bourse. Ses caractéristiques comprennent : le support pour les rachats en espèces et physiques, avec livraison physique uniquement disponible pour les APs ; le support pour Solana afin de fournir des rendements supplémentaires grâce au staking, avec 6 % des rendements du staking allant à l'émetteur, au dépositaire et aux fournisseurs de staking, et les 94 % restants inclus dans les actifs de l'ETF ; des frais de gestion de 0,20 % ; et des frais de gestion et commissions de staking annulés pendant les trois premiers mois de cotation et pour une taille de fonds dans le premier milliard de dollars.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

