Lancement des ETFs d'altcoins aux États-Unis avec un volume de 65 millions de dollars le premier jour

Les États-Unis viennent de voir quelque chose de nouveau. Les ETFs sur indice / ETFs indiciels suivant Solana, Litecoin et Hedera ont fait leur entrée sur le marché et ont ensemble accumulé environ 65 millions de dollars en volume des tradings dès leur premier jour. Le leader incontesté était le fonds Solana, qui a attiré la majeure partie de ce montant et a donné le ton sur la façon dont ces ETFs d'altcoins pourraient performer à l'avenir. Solana vole la vedette immédiatement Dans la première heure, l'ETF Solana a généré près de 10 millions de dollars. Le fonds Hedera a suivi avec environ 4 millions de dollars, et l'ETF Litecoin était à la traîne avec seulement 400 000 dollars. La différence de volume dresse un tableau clair de l'intérêt des investisseurs, et Solana est largement en tête. Ce qui distingue encore plus le fonds Solana, c'est qu'il offre une exposition directe au spot et inclut également du staking. Cela signifie que les investisseurs n'achètent pas seulement pour la spéculation sur les prix, mais gagnent également du rendement pendant qu'ils détiennent leurs actifs. Un pas en avant pour l'accès aux altcoins Ces ETFs ouvrent la porte à un groupe plus large d'investisseurs pour obtenir une exposition aux principaux altcoins via un format d'investissement familier. Jusqu'à présent, les ETFs crypto se sont principalement concentrés sur Bitcoin et Ethereum. Source: Shutterstock Ce nouveau lot change la donne. Avec ces fonds désormais actifs, les gens peuvent accéder à des cryptomonnaies comme Hedera, Solana et Litecoin sans avoir à passer par des échanges crypto ou gérer eux-mêmes des portefeuilles. L'ajout du staking, du moins dans le cas de Solana, ajoute une couche supplémentaire en donnant aux détenteurs un moyen de gagner pendant qu'ils attendent. Pour le monde crypto plus large, cela pourrait apporter plus de capitaux dans des projets qui se trouvent souvent juste en dehors des projecteurs. Le volume du premier jour pourrait ne pas atteindre les sommets observés avec les ETFs Bitcoin, mais cela marque néanmoins un réel progrès dans la façon dont les actifs crypto alternatifs sont adoptés dans la finance traditionnelle. DÉCOUVREZ: Les meilleures nouvelles cryptomonnaies dans lesquelles investir en 2025 Signaux sur ce que veulent les investisseurs Ce total de 65 millions de dollars montre qu'il existe un appétit pour les ETFs d'altcoins. Cela montre également que tous les altcoins ne sont pas perçus de la même manière. La domination de Solana suggère que les investisseurs se concentrent sur les réseaux qui offrent à la fois un potentiel de croissance et des rendements grâce à des fonctionnalités comme le staking. Le lancement n'est pas seulement un moment de hype. C'est un test de résistance. Ces fonds devront maintenant prouver qu'ils peuvent maintenir l'intérêt, attirer des afflux réguliers et rester alignés sur les règles de conformité. S'ils le peuvent, cela pourrait être le début d'une tendance beaucoup plus large. Ce qui vient ensuite pourrait donner le ton Les prochaines semaines seront très importantes. Observez combien d'argent afflue dans ces fonds, comment la composante staking de Solana performe, et si les investisseurs commencent à réclamer davantage d'ETFs d'altcoins. Il est également utile de garder un œil sur les mouvements de prix de ces cryptomonnaies. Les lancements de fonds comme celui-ci peuvent parfois apporter une volatilité supplémentaire ou créer de nouvelles attentes. Capitalisation boursière 24h 7j 30j 1a Tout le temps Du côté réglementaire, les choses risquent également de s'intensifier. À mesure que davantage de ces fonds entrent en jeu, les questions concernant la garde, les mécanismes de rendement et les divulgations feront l'objet d'un examen plus approfondi. Ce qui se passe maintenant pourrait façonner les règles pour la prochaine vague d'ETFs cherchant à entrer en scène. DÉCOUVREZ: Plus de 20 prochaines cryptos qui exploseront en 2025 Les altcoins entrent dans l'ère des ETF Ce lancement change la forme du marché des ETF. Bitcoin et Ethereum ne sont plus les seuls acteurs avec des fonds spot réglementés aux États-Unis. Litecoin, Hedera et Solana ont maintenant une place à la table. Ces ETFs offrent aux investisseurs plus de moyens de construire une exposition à l'espace crypto tout en restant dans des structures d'investissement traditionnelles. Si l'élan se maintient et que les récompenses de staking se concrétisent comme prévu, ces produits pourraient aider les altcoins à dépasser le statut d'actifs de niche et à devenir une caractéristique régulière dans les portefeuilles principaux. Que cela se produise ou non dépend de la performance de ces premiers fonds, mais quoi qu'il en soit, ce fut une journée historique pour l'adoption des altcoins dans la finance traditionnelle. DÉCOUVREZ: Plus de 20 prochaines cryptos qui exploseront en 2025 Rejoignez le Discord de 99Bitcoins News ici pour les dernières mises à jour du marché Points clés Solana a dominé le premier jour des nouveaux ETFs d'altcoins, attirant la majeure partie du volume de 65 millions de dollars tout en offrant des récompenses de staking. Le lancement marque un changement majeur dans l'accès, donnant aux investisseurs une exposition à Solana, Hedera et Litecoin sans avoir besoin d'un portefeuille crypto. La fonctionnalité de staking de Solana le distingue, signalant l'intérêt des investisseurs pour le rendement et la croissance à long terme des ETFs d'altcoins. L'article Les ETFs d'altcoins lancés aux États-Unis avec un volume de 65 millions de dollars le premier jour est apparu en premier sur 99Bitcoins. 