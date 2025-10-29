XRP à 10 $ ? Voici comment l'expansion de 120 billions de dollars de Ripple pourrait le rendre possible

Le XRP de Ripple a fait son retour dans les discussions des traders cette semaine alors que ces derniers se préparent à la baisse de taux attendue de Jerome Powell. Des taux plus bas poussent généralement l'argent vers les actifs à risque, ce qui est exactement le type d'environnement où le prix du XRP a tendance à bien performer. Il est conçu pour la liquidité, et lorsque les capitaux recommencent à circuler, le règlement Le XRP de Ripple a fait son retour dans les discussions des traders cette semaine alors que ces derniers se préparent à la baisse de taux attendue de Jerome Powell. Des taux plus bas poussent généralement l'argent vers les actifs à risque, ce qui est exactement le type d'environnement où le prix du XRP a tendance à bien performer. Il est conçu pour la liquidité, et lorsque les capitaux recommencent à circuler, le règlement