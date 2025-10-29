CEXDEX+
XRP à 10 $ ? Voici comment l'expansion de 120 billions de dollars de Ripple pourrait le rendre possible

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/29 10:00
XRP
EPNS
Le XRP de Ripple a retrouvé sa place dans les discussions des traders cette semaine alors que ces derniers se préparent à la baisse de taux attendue de Jerome Powell.  Des taux plus bas poussent généralement l'argent à revenir vers les actifs à risque, ce qui est exactement le type d'environnement où le prix du XRP a tendance à bien performer. Il est conçu pour la liquidité, et lorsque le capital recommence à circuler, le règlement
