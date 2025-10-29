Truth Social va ajouter des marchés de prédiction grâce au partenariat avec Crypto.com

Trump Media & Technology Group va intégrer le trading sur les marchés de prédiction à Truth Social grâce à un partenariat avec Crypto.com, élargissant les intérêts commerciaux du président américain Donald Trump dans le secteur des paris sur événements en pleine croissance pendant son second mandat.

L'accord avec la plateforme de dérivés enregistrée auprès de la CFTC de Crypto.com permettra aux utilisateurs de Truth Social de négocier des contrats sur les résultats électoraux, les indicateurs économiques, les prix des matières premières et les événements sportifs via une fonctionnalité appelée "Truth Predict". Cette intégration fait de Truth Social la première grande plateforme de médias sociaux à offrir un accès intégré aux marchés de prédiction.

"Nous sommes ravis de devenir la première plateforme de médias sociaux cotée en bourse au monde à offrir à nos utilisateurs un accès aux marchés de prédiction," a déclaré Devin Nunes, président et PDG de Trump Media, dans un communiqué mardi. "Truth Predict permettra à nos utilisateurs fidèles de participer aux marchés de prédiction avec un réseau de confiance."

Cette initiative ajoute les marchés de prédiction au portefeuille d'activités crypto en expansion de Trump pendant sa présidence. Trump Media a récemment annoncé des plans pour former une société de trésorerie d'actifs numériques axée sur l'acquisition de Cronos (CRO), la cryptomonnaie native de Crypto.com, suite à une transaction SPAC. La société a également établi un système de récompenses CRO sur Truth Social et la plateforme de streaming Truth+.

Les liens financiers de plus en plus profonds de Trump avec la crypto soulèvent des questions persistantes sur les conflits d'intérêts alors que son administration façonne la politique des actifs numériques. Le président a publiquement adopté la cryptomonnaie tandis que ses entreprises poursuivent une expansion agressive dans le secteur, créant des tensions potentielles entre les intérêts commerciaux personnels et les responsabilités de surveillance réglementaire.

Un segment industriel en croissance

L'essor des marchés de prédiction reflète des tendances plus larges vers la financiarisation de l'information et des événements. Les plateformes agrègent les connaissances collectives grâce à la découverte des prix, produisant théoriquement des prévisions plus précises que les experts individuels ou les sondages. Les défenseurs soutiennent que les marchés encouragent une évaluation honnête en exigeant des participants qu'ils risquent de l'argent sur leurs convictions.

Les marchés de prédiction ont gagné en légitimité après l'élection présidentielle américaine de 2024, où des plateformes comme Polymarket ont fourni des évaluations de probabilité en temps réel que de nombreux observateurs ont considérées comme plus précises que les sondages traditionnels. Le secteur a attiré l'attention du grand public après avoir prédit avec succès les résultats électoraux alors que les sondages conventionnels étaient en difficulté.

La croissance de l'industrie s'est accélérée avec l'émergence de cadres réglementaires. La CFTC a approuvé des plateformes réglementées de marchés de prédiction, apportant une clarté juridique qui a permis la participation institutionnelle et des partenariats comme l'intégration de Truth Social. Polymarket a récemment obtenu un investissement de 2 milliards de dollars d'Intercontinental Exchange, propriétaire de la Bourse de New York.

"Les marchés de prédiction sont sur le point de devenir une industrie de plusieurs dizaines de milliards de dollars," a déclaré Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com. "Nous sommes ravis de nous associer à Truth Social pour soutenir les premiers marchés de prédiction disponibles sur une plateforme de médias sociaux."

L'intégration exploite les systèmes d'engagement des utilisateurs existants de Truth Social. Les utilisateurs qui ont gagné des "Truth gems" grâce aux interactions sur la plateforme peuvent les convertir en cryptomonnaie CRO et utiliser les tokens pour l'achat de contrats de prédiction. Cette fonctionnalité vise à approfondir l'engagement des utilisateurs en connectant l'activité des médias sociaux aux paris financiers.

Truth Predict commencera par des tests bêta avant un lancement complet aux États-Unis, avec une expansion internationale prévue en attente d'approbations réglementaires. La plateforme offrira des contrats sur les événements politiques, les changements de taux d'intérêt, les prix des matières premières et les résultats sportifs, avec des mises à jour de prix en temps réel reflétant le sentiment du marché.

Nunes a présenté l'initiative comme démocratisant l'accès aux marchés "étroitement contrôlés" par les "élites mondiales", conformément au message populiste de Trump Media. "Nous démocratisons l'information et donnons aux Américains ordinaires les moyens d'exploiter la sagesse collective, transformant la liberté d'expression en prévoyance exploitable," a-t-il déclaré.

➢ Restez à la pointe. Rejoignez Blockhead sur Telegram aujourd'hui pour toutes les dernières actualités en crypto.

+ Suivez Blockhead sur Google News