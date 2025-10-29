Apple prévoit des mises à niveau OLED pour sa gamme Mac et iPad

Apple a récemment introduit des écrans haut de gamme pour ses modèles MacBook Air, iPad mini et iPad Air, cherchant à mettre en œuvre des mises à jour majeures sur ces appareils populaires.

Des sources au courant de la situation ont mentionné que l'entreprise technologique teste de nouvelles versions de chaque produit, dotées d'écrans OLED.

Elles ont également souligné qu'Apple a adopté cette technologie car elle offre des couleurs plus riches et des contrastes améliorés par rapport aux LCD actuels. Notamment, OLED signifie diode électroluminescente organique.

Cela survient après qu'Apple a demandé à un juge fédéral de rejeter une plainte pour racket déposée par une entreprise qui accusait le fabricant d'iPhone d'avoir volé sa technologie pour créer le lucratif portefeuille mobile, Apple Pay.

Dans un dépôt lundi soir auprès du tribunal fédéral d'Atlanta, l'entreprise technologique a noté que si l'affaire n'est pas rejetée, elle devrait être transférée à un juge texan qui a récemment rejeté l'affaire de brevet connexe de Fintiv.

Apple examine de nouvelles mises à niveau pour ses produits

Les récents plans de mise à niveau d'Apple devraient être mis en œuvre sur trois appareils : le MacBook Air, l'iPad mini et l'iPad Air. Des sources proches de la situation ont laissé entendre que l'iPad mini sera le premier à recevoir cette mise à niveau, avec le lancement d'un modèle OLED prévu pour l'année prochaine.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un changement plus large vers la technologie OLED, offrant aux clients une nouvelle incitation à mettre à niveau leurs appareils. Suite au plan du géant technologique, les analystes ont prédit que les ventes de produits Mac et iPad augmenteront cette année.

Cependant, les données récemment publiées indiquent que les ventes sont toujours inférieures à celles enregistrées en 2021 et 2022, lorsque la pandémie a entraîné une hausse des achats d'ordinateurs.

Certains analystes ont également exprimé des inquiétudes quant au fait que ce changement pourrait entraîner des augmentations de prix. Selon eux, la mise à jour des appareils d'Apple, comme l'iPad mini, pourrait augmenter son coût jusqu'à 100 $ en raison de la technologie d'affichage plus coûteuse.

Malgré ces préoccupations soulevées, Apple examine toujours activement de nouvelles mises à jour pour ses produits. Pour appuyer cette affirmation, des sources indiquent que l'entreprise technologique a exploré un nouveau design résistant à l'eau pour l'iPad mini. Cette fonctionnalité présente certaines similitudes avec celles disponibles sur les derniers iPhones.

Apple a également expérimenté un nouveau système de haut-parleurs qui utilise la technologie de vibration. Ce changement permet à l'entreprise d'éliminer les trous de haut-parleurs qui pourraient laisser entrer l'eau. Cette caractéristique la distingue du design résistant à l'eau des derniers iPhones, qui ont des ouvertures mais utilisent des joints et de la colle pour prévenir les dommages.

Entre-temps, la dernière mise à jour de l'iPad mini d'Apple a été mise en œuvre vers la fin de 2024. Elle comportait un processeur plus rapide et la prise en charge de sa plateforme Intelligence.

Comme d'autres entreprises technologiques, les analystes ont anticipé que le géant technologique pourrait modifier ou reporter ces plans de mise à niveau, car ils ne sont pas encore définitifs. Ils ont également souligné que cette tendance est couramment pratiquée pendant le développement de produits, citant le retard signalé d'Apple dans le développement de l'iPad pliable jusqu'en 2029, comme annoncé la semaine dernière.

Apple a l'intention de faire passer ses appareils à la technologie OLED

Des sources familières avec la situation, qui ont souhaité rester anonymes car les informations sur la mise à niveau n'avaient pas encore été rendues publiques, ont mentionné que le prochain iPad Air, attendu au printemps, utilisera toujours des écrans LCD. Cependant, elles ont souligné qu'Apple se prépare à faire passer ces appareils à l'OLED dans une version future.

D'autre part, l'iPad Pro, qui a été mis à jour avec la puce M5 la semaine dernière, est passé à l'OLED en mai 2024. Pour l'instant, l'iPad Air est la dernière tablette de la gamme à subir ce changement. Actuellement, Apple n'a pas de plans pour utiliser l'OLED sur son iPad d'entrée de gamme.

Entre-temps, des sources ont révélé que la prochaine refonte du MacBook Pro sera le premier Mac à présenter un écran OLED.

Apple a également commencé les préparatifs précoces pour une version OLED du MacBook Air, son ordinateur portable le plus vendu. Cependant, cette mise à niveau est peu probable avant 2028.

