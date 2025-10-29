CEXDEX+
Crypto et carcasses : une opération d'infiltration récupère 700 000 $ de mineurs Bitcoin et déjoue un vol de 75 000 $ de dindes congelées

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/29 12:31

Une opération menée par le bureau du shérif du comté de Grant a permis de récupérer 1 000 machines de minage de Bitcoin volées d'une valeur de 700 000 $ et a déjoué une tentative de vol de dindes congelées d'une valeur de 75 000 $. Traçage de la cargaison du comté de Grant à Chicago Une enquête multi-agences dirigée par le bureau du shérif du comté de Grant a permis de récupérer avec succès une expédition détournée de 1 000 machines de minage de Bitcoin évaluées […]

Source: https://news.bitcoin.com/crypto-and-carcasses-undercover-sting-recovers-700k-in-bitcoin-miners-foils-75k-frozen-turkey-heist/

