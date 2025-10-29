Crypto et carcasses : une opération d'infiltration récupère 700 000 $ de mineurs Bitcoin et déjoue un vol de 75 000 $ de dindes congelées

Une opération menée par le bureau du shérif du comté de Grant a permis de récupérer 1 000 machines de minage de Bitcoin volées d'une valeur de 700 000 $ et a déjoué une tentative de vol de dindes congelées d'une valeur de 75 000 $. Traçage de la cargaison du comté de Grant à Chicago Une enquête multi-agences dirigée par le bureau du shérif du comté de Grant a permis de récupérer avec succès une expédition détournée de 1 000 machines de minage de Bitcoin évaluées […]
Source: https://news.bitcoin.com/crypto-and-carcasses-undercover-sting-recovers-700k-in-bitcoin-miners-foils-75k-frozen-turkey-heist/
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.