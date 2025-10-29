La BoJ va mener une politique monétaire pour atteindre de manière appropriée l'objectif d'inflation

Le secrétaire général du cabinet japonais, Minoru Kihara, a déclaré dans un communiqué mercredi qu'il "s'attend à ce que la Banque du Japon (BoJ) mène une politique monétaire pour atteindre de manière appropriée l'objectif d'inflation."
USD/JPY a été vu pour la dernière fois s'échangeant à 151,94, en baisse de 0,11% jusqu'à présent.
FAQ sur la Banque du Japon
La Banque du Japon (BoJ) est la banque centrale japonaise, qui définit la politique monétaire du pays. Son mandat est d'émettre des billets de banque et d'effectuer un contrôle monétaire et de devise pour assurer la stabilité des prix, ce qui signifie un objectif d'inflation d'environ 2%.
La Banque du Japon s'est engagée dans une politique monétaire ultra-souple en 2013 afin de stimuler l'économie et d'alimenter l'inflation dans un environnement de faible inflation. La politique de la banque est basée sur l'assouplissement quantitatif et qualitatif (QQE), ou l'impression de billets pour acheter des actifs tels que des obligations gouvernementales ou d'entreprises afin de fournir des liquidités. En 2016, la banque a redoublé sa stratégie et a encore assoupli sa politique en introduisant d'abord des taux d'intérêt négatifs, puis en contrôlant directement le rendement de ses obligations d'État à 10 ans. En mars 2024, la BoJ a relevé les taux d'intérêt, se retirant effectivement de la position de politique monétaire ultra-souple.
Le stimulus massif de la Banque a entraîné la dépréciation du Yen par rapport à ses principales devises. Ce processus s'est exacerbé en 2022 et 2023 en raison d'une divergence croissante de politique entre la Banque du Japon et d'autres banques centrales principales, qui ont choisi d'augmenter fortement les taux d'intérêt pour lutter contre des niveaux d'inflation les plus élevés depuis des décennies. La politique de la BoJ a conduit à un écart croissant avec d'autres devises, faisant baisser la valeur du Yen. Cette tendance s'est partiellement inversée en 2024, lorsque la BoJ a décidé d'abandonner sa position de politique ultra-souple.
Un Yen plus faible et la hausse des prix mondiaux de l'énergie ont conduit à une augmentation de l'inflation japonaise, qui a dépassé l'objectif de 2% de la BoJ. La perspective de salaires en hausse dans le pays – un élément clé alimentant l'inflation – a également contribué à ce mouvement.
