La BoJ va mener une politique monétaire pour atteindre de manière appropriée l'objectif d'inflation

La publication "La BoJ va mener une politique monétaire pour atteindre de manière appropriée la cible d'inflation" est apparue sur BitcoinEthereumNews.com. Le Secrétaire en chef du Cabinet japonais Minoru Kihara a déclaré mercredi dans un communiqué qu'il "s'attend à ce que la Banque du Japon (BoJ) mène une politique monétaire pour atteindre de manière appropriée la cible d'inflation." Citations supplémentaires Pas de commentaire sur la publication X de Bessent. La politique monétaire relève de la compétence de la BoJ. Le gouvernement continuera à coordonner étroitement avec la BoJ. Réaction du marché L'USD/JPY a été vu pour la dernière fois s'échangeant à 151,94, en baisse de 0,11% jusqu'à présent. FAQ sur la Banque du Japon La Banque du Japon (BoJ) est la banque centrale japonaise, qui définit la politique monétaire du pays. Son mandat est d'émettre des billets de banque et d'effectuer un contrôle monétaire et de la devise pour assurer la stabilité des prix, ce qui signifie une cible d'inflation d'environ 2%. La Banque du Japon s'est engagée dans une politique monétaire ultra-souple en 2013 afin de stimuler l'économie et d'alimenter l'inflation dans un environnement de faible inflation. La politique de la banque est basée sur l'assouplissement quantitatif et qualitatif (QQE), ou l'impression de billets pour acheter des actifs tels que des obligations gouvernementales ou d'entreprises afin de fournir des liquidités. En 2016, la banque a redoublé sa stratégie et assoupli davantage sa politique en introduisant d'abord des taux d'intérêt négatifs, puis en contrôlant directement le rendement de ses obligations gouvernementales à 10 ans. En mars 2024, la BoJ a relevé les taux d'intérêt, se retirant effectivement de la position de politique monétaire ultra-souple. Le stimulus massif de la Banque a provoqué la dépréciation du Yen par rapport à ses principales devises. Ce processus s'est exacerbé en 2022 et 2023 en raison d'une divergence croissante de politique entre la Banque du Japon et d'autres principales banques centrales, qui ont choisi d'augmenter fortement les taux d'intérêt pour lutter contre des niveaux d'inflation les plus élevés depuis des décennies. La politique de la BoJ a conduit à un écart croissant avec d'autres devises, faisant baisser la valeur du Yen. Cette tendance s'est partiellement inversée en 2024, lorsque la BoJ a décidé d'abandonner sa position de politique ultra-souple. Un Yen plus faible et...