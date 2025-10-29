Maple Finance met fin au staking SYRUP et adopte un modèle de rachat

Maple Finance fait un pas majeur vers la durabilité alors que sa communauté soutient une proposition visant à mettre fin au staking de SYRUP et à passer à un modèle de rachat basé sur les revenus.

Aperçu Maple Finance met fin au staking de SYRUP après l'approbation de 91% de la communauté.

25% des revenus sont redirigés vers les rachats de tokens via le Syrup Strategic Fund.

La gouvernance s'étend pour inclure tous les détenteurs de SYRUP et stSYRUP.

Maple Finance se prépare à mettre fin aux récompenses de staking pour son token SYRUP dans le cadre d'un nouveau plan visant à créer une stabilité à long terme et à lier directement la valeur du token aux revenus du projet.

Selon Snapshot, la proposition MIP-019 dévoilée le 28 octobre montre déjà plus de 91% de soutien de la part de la communauté Maple (SYRUP). Le vote se terminera le 31 octobre.

Des récompenses de staking SYRUP aux rachats de tokens

L'approbation de MIP-019 mettra fin à toutes les récompenses de staking stSYRUP en novembre, marquant la transition du protocole qui abandonne le flux de revenus vers les détenteurs de tokens. À la place, 25% de tous les revenus du protocole financeront désormais le nouveau Syrup Strategic Fund, un trésor conçu pour racheter des tokens, stimuler la liquidité et construire un bilan stable pour la DAO.

Maple, qui a multiplié par plus de 10 ses actifs sous gestion au cours de l'année dernière pour atteindre environ 4 milliards de dollars, soutient que le staking a rempli son objectif de démarrage de l'écosystème. À mesure que la plateforme mûrit et génère des revenus de frais constants, atteignant maintenant en moyenne plus d'1 million de dollars par mois, l'accent est mis sur la résilience "tous temps" et l'alignement de la valeur des tokens sur des résultats commerciaux tangibles.

En remplaçant les émissions par des rachats, la fin des récompenses de staking réduit également la pression inflationniste sur l'offre de SYRUP, créant un effet déflationniste. Les analystes affirment que ce changement reflète l'évolution de Maple vers un marché de crédit de niveau institutionnel, où la performance des tokens reflète les fondamentaux du protocole plutôt que des incitations basées sur le rendement.

Gouvernance et expansion des produits

La proposition permet également aux détenteurs de SYRUP et de stSYRUP de voter sur les décisions futures. Cela facilite la participation communautaire et maintient la gouvernance liée à la propriété des tokens.

Avec SyrupUSDC prévu pour être listé sur Aave (AAVE) et des plans pour introduire un token de staking liquide Bitcoin (lstBTC) en 2026, Maple a élargi sa gamme de produits. Les coffres SyrupUSDC et SyrupUSDT de Maple sont restés stables pendant les turbulences du marché d'octobre, démontrant la fiabilité du modèle de prêt du protocole.

L'adoption de MIP-019, qui mettrait fin aux récompenses de staking, implémenterait des rachats et lierait la valeur de SYRUP aux revenus réels, serait une étape importante pour Maple Finance.