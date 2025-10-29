IBM dévoile un refuge pour actifs numériques destiné aux banques et aux gouvernements - Détails

IBM a introduit une plateforme appelée IBM Digital Asset Haven visant à donner aux banques, aux gouvernements et autres organisations réglementées des outils pour détenir, déplacer et gérer des actifs tokenisés.

Selon la salle de presse d'IBM, le produit sera disponible en tant qu'offre SaaS ou SaaS hybride au quatrième trimestre 2025, avec une option sur site prévue pour le deuxième trimestre 2026.

L'entreprise affirme que le système lie la garde aux contrôles du cycle de vie des transactions et aux fonctionnalités de gouvernance destinées aux grandes institutions.

Ce que la plateforme offre

Des rapports ont révélé qu'IBM a construit le service avec Dfns, un fournisseur d'infrastructure de portefeuille numérique qui affirme avoir créé environ 15 millions de portefeuilles pour plus de 250 clients.

La plateforme est censée fonctionner sur plus de 40 blockchains publiques et privées, et inclure des APIs et des SDKs pour l'intégration avec les systèmes existants.

Selon les descriptions d'IBM, la pile couvre la garde, la gouvernance et la gestion des droits, l'orchestration des transactions et les intégrations d'identité/AML.

Outils de sécurité et de garde

La sécurité est une partie majeure de l'argumentaire. IBM met en avant des modules de sécurité matériels tels que Crypto Express 8S sur IBM Z et LinuxONE, et le support pour le calcul multi-parties (MPC) et les orchestrateurs de signature en stockage à froid.

Des flux de travail d'autorisation multi-parties sont inclus, conçus pour exiger plusieurs approbations avant que des mouvements sensibles ne se produisent.

Ces capacités sont positionnées comme un moyen pour les institutions réglementées de garder le contrôle sur l'endroit où les clés et les données sont stockées, et comment les approbations sont enregistrées.

Qui pourrait l'utiliser et pourquoi c'est important

Les banques et les entités souveraines qui envisagent l'émission de tokens, la garde de stablecoins ou le règlement cross-chain pourraient trouver la plateforme utile.

Selon les rapports, IBM cible les organisations qui ont besoin de contrôles de résidence et d'accès aux actifs basé sur des politiques.

Pour beaucoup de ces entreprises, le véritable obstacle n'a pas été les tokens eux-mêmes, mais l'intégration de nouveaux rails dans les anciens systèmes centraux tout en respectant les contrôles de conformité.

L'offre d'IBM tente de combler cette lacune en regroupant l'infrastructure, la gouvernance et certains services de conformité pré-intégrés.

L'activité Crypto en hausse

La nouvelle arrive alors que l'activité crypto parmi les institutions est à nouveau en hausse, avec plus de banques et de gouvernements explorant les paiements tokenisés, les stablecoins et les obligations numériques.

Le lancement d'IBM signale que les géants traditionnels de la technologie se mobilisent pour répondre à cette demande en offrant aux acteurs réglementés un moyen plus sûr de gérer les opérations crypto.

À mesure que les volumes de trading augmentent et que la tokenisation gagne du terrain, des plateformes comme Digital Asset Haven pourraient devenir le pont reliant la finance conventionnelle à l'économie crypto en pleine croissance.

Image à la une de Picture Alliance/Getty Images, graphique de TradingView