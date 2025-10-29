La fourche Fusaka d'Ethereum prête pour le mainnet après ses débuts sur le testnet final

La mise à jour Fusaka d'Ethereum a fait ses débuts sur Hoodi, son dernier testnet, avant d'apporter plusieurs améliorations de sécurité et d'évolutivité au mainnet de la blockchain.

La prochaine mise à niveau majeure d'Ethereum, Fusaka, est maintenant active sur le dernier testnet de la blockchain, Hoodi, préparant le terrain pour son lancement sur le mainnet le 3 décembre qui devrait ajouter plusieurs améliorations d'évolutivité et de sécurité au réseau.

"Une autre mise à niveau en douceur, une autre étape clé sur la route vers Fusaka," a déclaré Nethermind dans une publication sur X mardi après que son client validateur largement utilisé ait complété le hard fork.

Fusaka ajoutera plusieurs Propositions d'Amélioration d'Ethereum (EIPs), comme l'échantillonnage de disponibilité des données par les pairs, ou PeerDAS, via EIP-7594, permettant aux validateurs de lire des morceaux de données plus petits sur les réseaux de couche 2 par opposition aux blobs complets, améliorant ainsi l'efficacité des nœuds.

Lire plus