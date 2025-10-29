Rapport : Le récent crash du marché Crypto met en danger 1 milliard de dollars de transactions circulantes sUSDe

PANews a rapporté le 29 octobre que, selon CoinDesk, un rapport de Sentora Research a indiqué que près d'1 milliard de dollars de positions DeFi impliquant USDe (sUSDe) stakés sur Ethena sont à risque suite au crash du marché crypto du 11 octobre. Le crash a provoqué une forte baisse des taux d'intérêt du marché DeFi, réduisant les rendements des stratégies à effet de levier comme les transactions revolving sUSDe. Sur Aave v3 core, les taux de prêt USDT/USDC sont respectivement environ 2,0% et 1,5% plus élevés que les rendements de sUSDe. Les utilisateurs qui ont utilisé l'effet de levier sur les stablecoins pour prendre des positions longues sur sUSDe connaissent des rendements négatifs, et les positions revolving utilisant des stablecoins pour acheter sUSDe commencent à perdre de l'argent. Si cette situation persiste, environ 1 milliard de dollars de positions sur Aave v3 core exposées à des écarts de taux d'intérêt négatifs pourraient être liquidées. Les écarts de taux d'intérêt négatifs pourraient forcer la vente de collatéral ou le désendettement, affaiblissant la liquidité sur les plateformes de trading et déclenchant une réaction en chaîne. Sentora avertit les traders de prêter attention à l'écart entre le rendement annualisé des prêts Aave et le rendement de sUSDe, surtout lorsqu'il reste négatif, ainsi qu'aux taux d'utilisation des pools de prêt USDT et USDC. Avec un nombre croissant de positions revolving approchant de la liquidation, les traders devraient se méfier d'une augmentation de l'utilisation des pools de prêt USDT et USDC à l'avenir, ce qui pourrait faire grimper les coûts d'emprunt et exacerber la pression du marché lorsque les écarts de taux d'intérêt sont négatifs. PANews a rapporté le 29 octobre que, selon CoinDesk, un rapport de Sentora Research a indiqué que près d'1 milliard de dollars de positions DeFi impliquant USDe (sUSDe) stakés sur Ethena sont à risque suite au crash du marché crypto du 11 octobre. Le crash a provoqué une forte baisse des taux d'intérêt du marché DeFi, réduisant les rendements des stratégies à effet de levier comme les transactions revolving sUSDe. Sur Aave v3 core, les taux de prêt USDT/USDC sont respectivement environ 2,0% et 1,5% plus élevés que les rendements de sUSDe. Les utilisateurs qui ont utilisé l'effet de levier sur les stablecoins pour prendre des positions longues sur sUSDe connaissent des rendements négatifs, et les positions revolving utilisant des stablecoins pour acheter sUSDe commencent à perdre de l'argent. Si cette situation persiste, environ 1 milliard de dollars de positions sur Aave v3 core exposées à des écarts de taux d'intérêt négatifs pourraient être liquidées. Les écarts de taux d'intérêt négatifs pourraient forcer la vente de collatéral ou le désendettement, affaiblissant la liquidité sur les plateformes de trading et déclenchant une réaction en chaîne. Sentora avertit les traders de prêter attention à l'écart entre le rendement annualisé des prêts Aave et le rendement de sUSDe, surtout lorsqu'il reste négatif, ainsi qu'aux taux d'utilisation des pools de prêt USDT et USDC. Avec un nombre croissant de positions revolving approchant de la liquidation, les traders devraient se méfier d'une augmentation de l'utilisation des pools de prêt USDT et USDC à l'avenir, ce qui pourrait faire grimper les coûts d'emprunt et exacerber la pression du marché lorsque les écarts de taux d'intérêt sont négatifs.