Junk.Fun de Solana, une plateforme pour recycler les jetons de rebut : "AiRecycle" on-chain aide à réduire les coûts et à augmenter les revenus.

Saviez-vous que chaque fois que vous recevez un airdrop indésirable dans votre portefeuille Solana, 0,002 SOL sera déduit de votre compte ? C'est exact, c'est le mécanisme de location de compte de Solana. Certains d'entre vous se demandent peut-être : "Je n'ai pas été facturé de frais de location lorsque j'ai créé mon adresse Solana." Bien, avant de comprendre le mécanisme de compte Solana, distinguons les concepts d'adresse et de compte. Dans l'architecture Solana, un compte n'est pas la même chose qu'une adresse. Les adresses Solana sont gratuites à créer, peuvent recevoir des actifs, signer des transactions et n'occupent pas de stockage on-chain. C'est crucial ; cela ne consomme pas de stockage on-chain. Quand les "frais de location" seront-ils facturés ? Ce sera lorsque le stockage on-chain est utilisé. Comment l'utilisation du stockage on-chain est-elle calculée ? Supposons que quelqu'un vous transfère de l'USDC. Le système Solana doit créer un compte "USDC Token", à ce moment-là, 0,002 sera déduit de votre solde SOL comme frais de location. Une fois le compte créé, l'USDC sera crédité sur votre compte. Une autre situation courante est la réception passive d'airdrops de jetons indésirables. Le système créera automatiquement un compte de token pour ces jetons indésirables et déduira 0,002 SOL comme loyer. Votre portefeuille aura plus d'airdrops indésirables et moins de SOL. Par conséquent, la relation entre une adresse et un compte est similaire à avoir plusieurs comptes sous votre nom, chacun recevant différents tokens. Chaque compte nécessite des frais de location de 0,002 SOL. Cependant, dans de nombreux cas, l'ouverture d'un compte est involontaire. L'image ci-dessous, créée par Solscan, montre le statut du token MEME SBAE, où le solde SOL de 0,002039 représente les frais de location. Sur la page USDC, bien que le solde SOL ne soit pas affiché, le programme propriétaire est un programme Token, ce qui signifie que le loyer doit toujours être payé. Pourquoi y a-t-il un "loyer" ? Le but de ce système est en fait d'empêcher les explosions d'état, similaires aux attaques DDoS, et d'empêcher les individus malveillants d'émettre sans fin des tokens sur la blockchain. Cependant, en réalité, l'objectif est de réduire le coût des airdrops pour les projets légitimes, en mettant en œuvre un système où ceux qui en bénéficient paient pour les récompenses. Ironiquement, cela a été exploité par de nombreux créateurs de memes spam pour fabriquer de fausses données d'adresses détenant des tokens. Y a-t-il une chance de récupérer le loyer ? Junk.Fun aborde ce problème. Junk.Fun est une plateforme de recyclage de tokens au sein de l'écosystème Solana. Après avoir recyclé des MEME ou des NFT sans valeur, les utilisateurs reçoivent des crédits. Les crédits peuvent être directement retirés sous forme de SOL, ou les utilisateurs peuvent les échanger contre des coffres au trésor Junk.Fun pour gagner des tokens $SOL, des prix physiques (comme des iPhones), des NFT et d'autres récompenses dans de futurs airdrops. Au cours du premier mois de la campagne, Junk.Fun distribuera au moins 50 000 $ de prix. Chaque fois qu'un utilisateur échange un token, un pourcentage fixe des frais de transaction va dans un pool de récompenses croissant. Les premiers utilisateurs et partenaires recevront également un lien de parrainage unique. L'accès sera uniquement sur invitation pendant les premières 48 heures. En fait, l'outil de recyclage actuel de Solana a traité plus de 400 000 SOL, évalués à plus de 900 000 USD, avec plus de 100 000 adresses. La demande du marché est substantielle et réelle. Les modules principaux de Junk.Fun comprennent : 1) Destruction en masse et récupération des revenus locatifs Sélectionnez tous les tokens/NFT indésirables en un clic ; détruisez-les par lots et fermez les comptes ; le loyer est automatiquement déposé sur votre compte Junk.Fun. 2) Loterie de coffres au trésor Achetez des coffres au trésor avec votre solde Junk.Fun ; Il y a 46% de chances de gagner un prix au tirage au sort ; Ouvrir un trésor légendaire peut vous faire gagner jusqu'à 60% du prize pool total. 3) Système de recommandation d'amis Lorsqu'un ami ouvre un coffre au trésor, le parrain reçoit une commission. Dans les phases ultérieures, Junk.Fun deviendra plus gamifié et amusant. Plusieurs nouveaux modes de jeu PVP seront ajoutés, permettant aux joueurs de gagner des coffres au trésor grâce à des batailles et finalement de gagner du SOL (Points de compétence). 