CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Boundless est un protocole ZK universel open-source développé par l'équipe RISC Zero. Le projet a levé 52 millions de dollars de financement auprès de Blockchain Capital, Delphi Ventures, Galaxy, et d'autres. Récemment, l'équipe a lancé la version bêta du Mainnet Boundless accompagnée de quêtes. En les complétant, les utilisateurs peuvent gagner un boost pour l'airdrop et obtenir [...] Message Boundless — actif dans le projet avec un œil sur le drop est apparu d'abord sur INCRYPTED.Boundless est un protocole ZK universel open-source développé par l'équipe RISC Zero. Le projet a levé 52 millions de dollars de financement auprès de Blockchain Capital, Delphi Ventures, Galaxy, et d'autres. Récemment, l'équipe a lancé la version bêta du Mainnet Boundless accompagnée de quêtes. En les complétant, les utilisateurs peuvent gagner un boost pour l'airdrop et obtenir [...] Message Boundless — actif dans le projet avec un œil sur le drop est apparu d'abord sur INCRYPTED.

Boundless — actif dans le projet avec un œil sur le drop

Auteur : IncryptedSource : Incrypted
2025/08/01 22:27
ZeroLend
ZERO$0.000011403-2.54%
ZKsync
ZK$0.03694+6.45%
OpenLedger
OPEN$0.000000008981+1.52%
Dans cet article :

1. Guide pour compléter les activités

2. Conclusion

Boundless est un protocole ZK universel open-source développé par l'équipe RISC Zero.

Le projet a levé 52 millions de dollars auprès de Blockchain Capital, Delphi Ventures, Galaxy et d'autres.

Récemment, l'équipe a lancé la version bêta du Mainnet Boundless avec des quêtes. En les complétant, les utilisateurs peuvent gagner un boost pour l'airdrop et obtenir un accès à la vente.

Dans ce guide, examinons quelles activités valent la peine d'être réalisées dans le projet en vue du drop.

  1. Allez sur le site web, connectez votre portefeuille et cliquez sur Membre de la communauté :
Page d'accueil. Données : Boundless
  1. Complétez d'abord les tâches de la section Bronze, puis passez à Argent et Or :
Section Bronze. Données : Boundless
  1. Facultativement, mintez le Signal Boost pour 0,002 ETH et votez pour le réseau :
Mint Boost Signal. Données : Boundless
  1. Restez actif sur Discord pour gagner des rôles : Baby Berry pour les nouveaux venus et Proven Berry pour les utilisateurs plus expérimentés. Assurez-vous de lire les règles dans le fil mini-news.

Les activités ne prennent pas beaucoup de temps, mais compléter toutes les tâches nécessitera des coûts financiers minimes. L'équipe se rapproche également du lancement du mainnet.

Assurez-vous de suivre les réseaux sociaux du projet pour rester informé des annonces importantes.

Points importants:

  • compléter les quêtes ;
  • rester actif sur Discord.

Si vous avez des questions pendant que vous complétez les activités, vous pouvez les poser dans notre chat Telegram.

Liens utiles : Site web | X | Discord

Opportunité de marché
Logo de ZeroLend
Cours ZeroLend(ZERO)
$0.000011403
$0.000011403$0.000011403
-1.74%
USD
Graphique du prix de ZeroLend (ZERO) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,069.07
$93,069.07$93,069.07

-0.61%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,266.00
$3,266.00$3,266.00

-0.19%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2852
$2.2852$2.2852

-2.73%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.63
$139.63$139.63

-1.39%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14974
$0.14974$0.14974

-0.17%