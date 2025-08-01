Boundless — actif dans le projet avec un œil sur le drop Auteur : Incrypted Source : Incrypted 2025/08/01 22:27 Partager

1. Guide pour compléter les activités 2. Conclusion Dans cet article : Boundless est un protocole ZK universel open-source développé par l'équipe RISC Zero. Le projet a levé 52 millions de dollars auprès de Blockchain Capital, Delphi Ventures, Galaxy et d'autres. Récemment, l'équipe a lancé la version bêta du Mainnet Boundless avec des quêtes. En les complétant, les utilisateurs peuvent gagner un boost pour l'airdrop et obtenir un accès à la vente. Dans ce guide, examinons quelles activités valent la peine d'être réalisées dans le projet en vue du drop. Allez sur le site web, connectez votre portefeuille et cliquez sur Membre de la communauté : Page d'accueil. Données : Boundless Complétez d'abord les tâches de la section Bronze, puis passez à Argent et Or : Section Bronze. Données : Boundless Facultativement, mintez le Signal Boost pour 0,002 ETH et votez pour le réseau : Mint Boost Signal. Données : Boundless Restez actif sur Discord pour gagner des rôles : Baby Berry pour les nouveaux venus et Proven Berry pour les utilisateurs plus expérimentés. Assurez-vous de lire les règles dans le fil mini-news. Page d'accueil. Données : BoundlessSection Bronze. Données : BoundlessMint Boost Signal. Données : Boundless Les activités ne prennent pas beaucoup de temps, mais compléter toutes les tâches nécessitera des coûts financiers minimes. L'équipe se rapproche également du lancement du mainnet. Assurez-vous de suivre les réseaux sociaux du projet pour rester informé des annonces importantes. Points importants: compléter les quêtes ;

rester actif sur Discord. Si vous avez des questions pendant que vous complétez les activités, vous pouvez les poser dans notre chat Telegram. Liens utiles : Site web | X | Discord

