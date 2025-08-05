L'interdiction des cryptomonnaies en Chine vient d'ajouter une couche délicieuse aux marchés asiatiques. La Chine crée une baisse pour pouvoir acheter.

Notre théorie chez 99B est que la Chine interdit BTC ▼-1.05% lorsque le prix est élevé et lève l'interdiction lorsque le prix du BTC est bas, afin que ses citoyens et entreprises n'achètent pas à prix fort. Des mains de diamant forcées.

De plus, Pékin a annoncé cette semaine qu'elle commencera à écouler son stock de cryptomonnaies saisies via des échanges agréés à Hong Kong.

En poussant les actifs confisqués vers des plateformes agréées, la Chine injecte de la liquidité, soutient le volume et transforme Hong Kong en moteur de tarification pour les marchés mondiaux de cryptomonnaies. Voici ce que vous devez savoir :

L'interdiction des cryptomonnaies en Chine est un MENSONGE qui fera de Hong Kong le plus grand hub BTC

Le cadre des actifs numériques de Hong Kong repose sur plusieurs piliers juridiques :

Cependant, les licences seules ne créent pas d'influence. La liquidité le fait. En déchargeant les cryptomonnaies saisies par l'État via Hong Kong, nous verrons la liquidité ajoutée transformer la ville en soupape de pression, et la Chine peut ouvrir ou fermer pour influencer les marchés mondiaux de cryptomonnaies.

Les données en temps réel de CoinGlass et DeFiLlama illustrent l'impact de l'intérêt ouvert sur les paires de cryptomonnaies cotées à Hong Kong, qui ont augmenté de 35% ces dernières semaines.

De plus, la valeur totale verrouillée (TVL) on-chain des stablecoins via les émetteurs ciblant les licences de stablecoins de Hong Kong montre déjà une augmentation de 28% d'un mois à l'autre — suggérant que le capital institutionnel se positionne pour le nouveau régime.

Implications stratégiques : Hong Kong ascendant, États-Unis passifs

En alignant stratégiquement la réglementation et la liquidité, la Chine vise à faire de Hong Kong un super-hub d'actifs numériques — un levier géopolitique et financier. Contrairement aux États-Unis, qui maintiennent une réserve Bitcoin passive "hold-only", Hong Kong peut convertir et déployer des cryptomonnaies pour influencer la découverte des prix et les récits du marché.

Ce changement soulève des questions critiques :

Pour les investisseurs en cryptomonnaies, les professionnels de la conformité et les décideurs politiques, la conclusion est claire : Hong Kong détient maintenant l'interrupteur.

Pendant des années, les cryptomonnaies ont été freinées par les boomers qui refusent d'accepter que l'écriture est sur le mur. Les mêmes personnes qui poursuivent des guerres qu'elles ne peuvent pas gagner freinent la révolution des cryptomonnaies parce qu'elles pensent qu'elles peuvent encore gouverner le monde si elles censurent Internet.

La Chine se réveille à ce jeu, et personne ne peut les arrêter.

