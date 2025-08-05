Prévision du Prix du Bitcoin : BTC en difficulté sous les 115 000 $ alors que les inquiétudes liées aux tarifs douaniers continuent d'affecter l'analyse des sentiments

Le prix du Bitcoin se négocie en dessous de 115 000 $ alors qu'il fait face à une résistance à 116 000 $.

Les ETFs Bitcoin spot cotés aux États-Unis ont enregistré un débit de 333 millions de dollars lundi, marquant une série de trois jours de retraits.

Les traders du marché des dérivés adoptent des positions défensives alors que l'incertitude liée aux tarifs douaniers déclenche une nouvelle pression à la vente.

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie en dessous de 115 000 $ au moment de la rédaction mardi, laissant entrevoir des signes renouvelés de faiblesse alors qu'il fait face à une résistance d'un niveau de résistance clé et que les marchés restent prudents. Le tableau baissier est davantage soutenu par la baisse de la demande institutionnelle, les fonds négociés en bourse (ETFs) Bitcoin spot prolongeant une série de débits jusqu'au troisième jour.

L'incertitude tarifaire déclenche un sentiment d'aversion au risque pour le Bitcoin

Le prix du Bitcoin a fortement baissé la semaine dernière, n'ayant pas réussi à clôturer au-dessus de son niveau psychologique à 120 000 $ et est tombé à un plus bas hebdomadaire de 111 920 $. Deux événements ont contribué à cette correction de prix de près de 5% :

Premièrement, le rapport tant attendu du Groupe de travail sur les actifs numériques n'a pas fourni de détails sur la Réserve stratégique de Bitcoin. Deuxièmement, la position hawkish de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'annonce de nouveaux tarifs douaniers par le président américain Donald Trump ont déclenché une vente massive non seulement dans les actifs plus risqués comme le Bitcoin, mais aussi dans les actions américaines.

Les taux de tarifs douaniers pour des dizaines de pays qui n'ont pas conclu d'accord avec les États-Unis devraient entrer en vigueur jeudi, ce qui pourrait apporter plus d'incertitude et de volatilité aux marchés crypto.

La demande institutionnelle montre des signes précoces de faiblesse, laissant présager un possible ralentissement du BTC. Selon les données de SoSoValue, les ETFs Bitcoin spot américains ont enregistré un débit de 333,19 millions de dollars lundi, poursuivant sa série de trois jours de débits depuis la fin juillet. Si ces débits s'intensifient, le BTC pourrait connaître une correction supplémentaire de ses prix.

Graphique quotidien des entrées nettes des ETF Bitcoin Spot. Source : SoSovalue

Les traders BTC du CME adoptent une position prudente

Le rapport de K33 Research publié mardi souligne que les traders BTC sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) restent prudents.

Le rapport montre que l'intérêt ouvert notionnel (OI) sur le BTC a diminué en dessous de 140 000 BTC mardi, approchant des niveaux bas non observés depuis début mai. De plus, à partir de lundi, BITX détenait une exposition équivalente à 45 580 BTC, marquant la plus faible exposition de l'ETF à effet de levier 2x depuis le 10 avril, les traders maintenant un biais prudent.

Graphique de l'intérêt ouvert des contrats à terme BTC du CME. Source : K33 Research

De plus, la diminution de l'exposition des participants purement directionnels longs comme BITX a poussé les primes des contrats à terme vers des plus bas de deux mois, comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique de la prime moyenne quotidienne du mois suivant des contrats à terme BTC du CME. Source : K33 Research

En examinant les primes des contrats à terme annualisés sur 1 mois en BTC, qui ont atteint des plus bas de 4,5 % vendredi, on a observé une légère hausse lundi alors que les traders maintiennent une posture défensive. La structure des termes signale également un biais défensif.

Toutes ces données dérivées indiquent une large réticence à construire une exposition longue sur le marché alors que le BTC entre dans une période généralement associée à des effets saisonniers difficiles.

Graphique de base annualisé sur 1 mois des contrats à terme BTC et ETH du CME. Source : K33 Research

Prévision du prix du Bitcoin : Un scénario de rebond en trompe-l'œil en jeu

Sur le graphique de 4 heures, le Bitcoin montre un rebond de 1,48 % dimanche après avoir chuté de 6 % entre lundi et samedi, suite à son échec à clôturer au-dessus de la résistance psychologique clé de 120 000 $ la semaine dernière.

Au début de cette semaine, lundi, le BTC a fait face à un rejet de son niveau de retracement de prix de 50 % à 115 455 $, tracé du plus haut de jeudi à 118 879 $ au plus bas de samedi à 112 032 $. Au moment de la rédaction mardi, il se négocie à la baisse autour de 114 500 $.

L'analyse de prix discutée ci-dessus montre la formation d'un rebond en trompe-l'œil — une brève augmentation de prix dans une tendance baissière plus large — faisant face à un rejet du niveau de retracement de prix de 50 % à 118 879 $. Ce niveau coïncide approximativement avec la Moyenne mobile exponentielle (MME) de 50 calculée sur un graphique de 4 heures, faisant de ces niveaux une zone de renversement cruciale.

Si le BTC poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait étendre le déclin pour retester son plus bas de samedi à 112 032 $.

L'Indice de force relative (RSI) sur le graphique de 4 heures indique 44 après avoir fait face à un rejet de son niveau neutre de 50 lundi, soutenant la thèse baissière.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Le graphique quotidien montre que le BTC est passé sous son niveau de consolidation inférieur à 116 000 $ jeudi et a diminué de près de 3 % au cours des deux jours suivants, retestant sa Moyenne mobile exponentielle de 50 jours autour de 113 041 $. Cette MME de 50 jours coïncide approximativement avec le précédent All-time High (ATH) de 111 980 $, en faisant une zone de support clé.

Dimanche, le BTC a trouvé un support autour de cette zone et a récupéré 2,2 % jusqu'au jour suivant, s'approchant de sa consolidation inférieure à 116 000 $.

Si le niveau de 116 000 $ tient comme résistance, le BTC pourrait étendre la baisse pour retester sa MME de 50 jours à 113 041 $.

Le RSI sur le graphique quotidien indique 46, après avoir fait face à un rejet de son niveau neutre de 50, indiquant que l'élan baissier gagne du terrain. La Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) a montré un croisement baissier le 23 juillet qui tient toujours, indiquant un élan baissier.

Graphique quotidien BTC/USDT

Cependant, si le BTC clôture au-dessus de 116 000 $ sur une base quotidienne, il pourrait viser son niveau psychologique clé à 120 000 $.