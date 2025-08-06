BlackRock est-il en train de vendre ? Des millions en BTC et ETH en mouvement alors que les pertes des ETF s'aggravent

Une réorganisation continue du portefeuille par le gestionnaire d'actifs et émetteur d'ETF indique des signes d'une vente massive imminente.

Aperçu Les portefeuilles appartenant à BlackRock ont récemment transféré 2 544 BTC et 101 975 ETH vers Coinbase Prime.

Ces transferts surviennent alors que les ETF Bitcoin et Ethereum font face à des milliards de débits.

Le marché crypto plus large est dans le rouge, avec les altcoins et les memes coins enregistrant de nouvelles pertes.

Le 5 août, les trackers blockchain ont mis en évidence d'importants transferts depuis des portefeuilles liés à BlackRock, montrant 2 544 Bitcoin (BTC) et 101 975 Ethereum (ETH) déposés sur Coinbase Prime. Au moment des dépôts, ces actifs valaient environ 292 millions de dollars et 372 millions de dollars, respectivement.

Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation que les fonds ont été vendus, le transfert d'actifs du stockage à froid vers une bourse comme Coinbase Prime est souvent considéré comme une étape vers la liquidation, marquant un revirement par rapport à la série d'achats de plusieurs mois de l'émetteur.

Pourquoi BlackRock pourrait vendre

Les derniers transferts de BTC et ETH de BlackRock surviennent alors que les rachats des fonds négociés en bourse de cryptomonnaies continuent de s'accumuler. Les 12 ETF Bitcoin cotés aux États-Unis, y compris l'IBIT de BlackRock, ont connu une forte série de quatre jours de débit, perdant collectivement 1,5 milliard de dollars.

Les ETF Ethereum font face à une pression similaire, enregistrant deux jours de débits totalisant environ 600 millions de dollars avant de terminer leur dernière session avec un modeste afflux net de 73,2 millions de dollars.

Les débits surviennent parallèlement à un repli du marché plus large des prix des cryptomonnaies, suggérant une prise de bénéfices parmi les investisseurs institutionnels alors que BTC et ETH chutent par rapport à leurs récents sommets.

BTC, ETH en baisse alors que le marché affiche du rouge

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie juste au-dessus de 114 000 dollars, en baisse d'environ 0,39 % sur la journée et de 3,6 % sur la semaine passée. Ethereum connaît des pertes encore plus importantes, se négociant actuellement autour de 3 625 dollars. L'actif est en baisse de 1,4 % sur la journée et de près de 5 % sur la semaine.

La chute de BTC et ETH reflète un ralentissement plus large du marché. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée à 3,79 billions de dollars, en baisse de 5,3 % par rapport à son pic de 4 billions de dollars plus tôt cette année, selon les données de CoinGecko.

D'autres altcoins majeurs comme Solana (SOL) et XRP (XRP) sont également dans le rouge, chacun en baisse de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures. Les memes coins ne sont pas épargnés non plus, avec des tokens comme Bonk (BONK), Pepe (PEPE) et Popcat (POPCAT) menant les pertes du secteur avec des baisses entre 3 % et 5 %.

Pendant ce temps, les derniers déchargements de BlackRock ne représentent qu'une fraction de ses avoirs. Le gestionnaire d'actifs détient l'une des plus grandes réserves de Bitcoin et Ethereum au monde, possédant toujours plus de 741 000 BTC et 3 millions d'ETH, valant environ 84,5 milliards de dollars et 11 milliards de dollars aux prix actuels.