Anthropic lance Claude Opus 4.1, maintenant disponible pour les utilisateurs payants

PANews a rapporté le 6 août qu'Anthropic a officiellement lancé Claude Opus 4.1, une mise à niveau d'Opus 4 en termes de tâches d'agents, de programmation en conditions réelles et de capacités de raisonnement. Opus 4.1 est désormais disponible pour les utilisateurs payants de Claude et Claude Code, et est également pris en charge via API, Amazon Bedrock et la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Anthropic a également annoncé que des mises à niveau de modèles plus importantes seront publiées dans les semaines à venir.

De plus, les départements et agences fédéraux peuvent désormais acheter Claude plus rapidement et facilement via le GSA Schedule, aidant à transformer les flux de travail tout en assurant la conformité aux règles de sécurité et exigences de conformité fédérales.