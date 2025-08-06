Illimité — actif dans le projet avec un œil sur le drop

1. Guide pour compléter les activités 2. Conclusion Dans cet article :

Limitless est une plateforme décentralisée construite sur la blockchain Base, axée sur les prédictions des prix à court terme. Elle propose des marchés horaires et quotidiens. Le volume total de paris dépasse 275 millions de dollars, avec des utilisateurs faisant des prédictions sur les mouvements de prix des cryptomonnaies et des actions.

L'équipe a récemment lancé la première saison de farming de points, où les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité, faire des prédictions, inviter des amis et gagner des points qui pourront être échangés ultérieurement contre les tokens du projet.

Récemment, le projet a levé 4 millions de dollars lors d'une nouvelle levée de fonds stratégique et a annoncé qu'Arthur Hayes rejoignait l'équipe en tant que conseiller. Au total, il a levé 7 millions de dollars auprès de Coinbase Ventures, 1confirmation, Paper Ventures et d'autres.

Dans ce guide, nous couvrirons les activités qui valent la peine d'être réalisées dans le projet en mettant l'accent sur l'airdrop.

Allez sur le site web et inscrivez-vous en utilisant votre portefeuille en cliquant sur Inscription. Déposez de l'USDC sur le réseau Base en cliquant sur l'onglet Dépôt — si vous n'avez pas encore approvisionné votre portefeuille : Page d'accueil. Données : Limitless Sélectionnez la catégorie et l'événement souhaités : Catégories. Données : Limitless Configurez votre position et confirmez en cliquant sur Buy : Configuration de la position. Données : Limitless Vous pouvez toujours trouver votre position ouverte dans la section Portfolio. Là, vous pouvez également suivre le nombre de points que vous avez farmés et votre classement. Plus votre classement est élevé, plus les récompenses sont importantes : Section Portfolio. Données : Limitless Vous pouvez également inviter des amis pour gagner des points supplémentaires. Page d'accueil. Données : LimitlessCatégories. Données : LimitlessConfiguration de la position. Données : LimitlessSection Portfolio. Données : Limitless