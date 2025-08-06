CEXDEX+
Avec le GENIUS Act qui redéfinit les règles crypto aux États-Unis, OPTO Miner offre une plateforme de Cloud Mining conforme et transparente conçue pour des rendements stables à long terme. #sponsored

La loi GENIUS ouvre une nouvelle ère crypto alors que le Mineur OPTO aide les utilisateurs à générer des revenus passifs

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/06 16:50
Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Avec le GENIUS Act qui redéfinit les règles crypto aux États-Unis, OPTO Miner propose une plateforme de cloud mining conforme et transparente conçue pour des rendements stables à long terme.

Table des matières

  • Le passage des investisseurs de la poursuite des hauts et des bas à la recherche de rendements stables
  • Une plateforme véritablement conforme qui explique tout avec audace
  • Liste des contrats populaires sur la plateforme
  • Commencez en seulement trois étapes
  • Pourquoi de plus en plus d'utilisateurs choisissent-ils OPTO Miner ?
  • Conclusion
Aperçu
  • Le GENIUS Act inaugure une nouvelle ère de plateformes d'actifs numériques réglementées et conformes.
  • OPTO Miner offre des rendements quotidiens, des conditions contractuelles claires et une protection du principal pour BTC, XRP, et plus encore.
  • Le mining à énergie verte, l'enregistrement au Royaume-Uni et une base d'utilisateurs mondiale en font un choix fiable à long terme.

Avec la mise en œuvre officielle du GENIUS Act, le marché américain des actifs numériques connaît une transformation profonde. Cette législation établit un cadre réglementaire clair pour les crypto-actifs comme les stablecoins, signalant la transition de l'industrie d'une "croissance effrénée" vers une nouvelle phase de développement ordonné et conforme.

Dans ce contexte de changement, des plateformes conformes et robustes comme OPTO Miner deviennent progressivement l'avenir des revenus crypto. La plateforme fournit non seulement des rendements quotidiens et une structure d'actifs transparente, mais s'engage également dans un modèle d'exploitation fiable à long terme.

Le GENIUS Act envoie un signal clair : seules les plateformes qui peuvent résister à l'examen réglementaire et créer constamment de la valeur pour les utilisateurs gagneront une place dans le futur système financier numérique et gagneront capital et confiance.

Cette tendance est particulièrement importante pour les investisseurs qui détiennent des devises principales comme BTC et XRP sur le long terme. Les plateformes qui se livrent à la spéculation à court terme finiront par quitter le marché, et seuls les fournisseurs de services de plateforme qui insistent sur des opérations stables et valorisent les intérêts des utilisateurs peuvent vraiment survivre au cycle.

GENIUS Act sparks new crypto era as OPTO Miner helps users earn passive income - 1

Le passage des investisseurs de la poursuite des hauts et des bas à la recherche de rendements stables

OPTO Miner a observé un changement de marché de plus en plus perceptible : de plus en plus d'utilisateurs s'éloignent activement du trading à haute fréquence et de la spéculation à court terme, recherchant des modèles de profit qui se composent avec le temps.

Dans ce contexte, la puissance de calcul cloud, en tant que modèle de profit qui ne nécessite pas de connaissances professionnelles et n'est pas affecté par les fluctuations du marché à court terme, devient progressivement le choix principal.

Depuis son enregistrement légal au Royaume-Uni en 2018, OPTO Miner a constamment adhéré aux principes de "conformité, sécurité et efficacité". La plateforme simplifie le processus de mining.

Les utilisateurs sélectionnent simplement un contrat de hashrate approprié pour participer automatiquement au mining, avec des profits réglés quotidiennement et le principal retourné à l'échéance du contrat, réalisant véritablement "une participation facile, des rendements stables".

Une plateforme véritablement conforme qui explique tout avec audace

OPTO Miner affiche clairement les informations sur chaque contrat, y compris sa structure de paiement, son calendrier périodique et sa méthode de retour du principal. Les utilisateurs peuvent comprendre pleinement les détails du contrat avant d'investir et prendre leurs propres décisions, sans clauses cachées ni conditions.

De plus, OPTO Miner utilise des sites de mining à énergie verte dans plusieurs régions du monde, privilégiant l'utilisation de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et hydroélectrique pour des opérations plus respectueuses de l'environnement.

Modèle de Mineur de ContratMontant d'investissementDurée du contratRevenu quotidienPrincipal final + Profit
【BTC (Mineur-S19k-Pro)】100 $2 jours4 $100 $ + 8 $
【BTC (AvalonMiner A1326-109T)】500 $6 jours6,05 $500 $ + 36,3 $
【BTC (iBeLink BM-K1+)】1 000 $10 jours12,50 $1 000 $ + 125 $
【DOGE/LTC (Golden Mystery Dog 2)】3 000 $20 jours41,10 $3 000 $ + 822 $
【Antminer S17 Pro】5 000 $26 jours70 $5 000 $ + 1 820 $
【AvalonMiner A1466 (Avalon A1466)】10 000 $37 jours156 $10 000 $ + 5 772 $

Les informations complètes sur les contrats sont disponibles sur le site officiel.

Commencez en seulement trois étapes

  • Inscrivez-vous pour un compte email (les nouveaux utilisateurs reçoivent un bonus de 15 $).
  • Choisissez le contrat de capacité de cloud computing approprié.
  • Payez les frais de contrat et profitez d'un revenu quotidien automatique.
  • Pas besoin de surveiller constamment les conditions du marché ou d'être influencé par le sentiment du marché.

OPTO Miner fournit une solution de croissance d'actifs passive, permettant aux utilisateurs de détenir leurs actifs en toute confiance et de gagner des rendements stables.

Pourquoi de plus en plus d'utilisateurs choisissent-ils OPTO Miner ?

  • Enregistrement légal : Enregistré et exploité au Royaume-Uni en 2018, il est enregistré auprès des autorités réglementaires.
  • Stable et fiable : Utilisant des machines minières de marques leaders comme Bitmain et Shenma, le système fonctionne de manière stable et efficace.
  • Approuvé par des utilisateurs du monde entier : Servant plus d'un million d'utilisateurs.
  • Convivial pour les débutants : L'interface conviviale est simple et facile à utiliser, la rendant adaptée aux investisseurs de tous niveaux d'expérience.
  • Prend en charge une variété de devises de paiement principales : BTC, ETH, XRP, DOGE, USDT, SOL, BCH, et plus encore.
  • De plus, OPTO Miner utilise un mécanisme de règlement quotidien, garantissant que les utilisateurs reçoivent des rendements réguliers indépendamment des fluctuations du marché, avec le principal automatiquement retourné à l'expiration du contrat. Ce modèle clair et prévisible devient le choix préféré d'un nombre croissant de détenteurs d'actifs numériques.

Conclusion

Dans le monde volatile des cryptomonnaies, les spéculateurs vont et viennent, et seules les plateformes véritablement précieuses peuvent tenir ferme face à l'adversité. OPTO Miner ne promet jamais de profits exorbitants ou ne poursuit pas les tendances à court terme. Au lieu de cela, il fournit aux utilisateurs la garde d'actifs numériques grâce à des règles claires et des opérations robustes, créant un système de profit durable à long terme.

Pour en savoir plus sur OPTO Miner, visitez le site officiel ou téléchargez l'application. Email officiel : [email protected]

Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par un tiers. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

