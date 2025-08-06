CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'agence de sécurité nationale chinoise dénonce la tendance croissante des projets qui collectent des données biométriques sensibles comme les scans d'iris en échange d'actifs numériques. Dans un avis public émis via son compte WeChat officiel le 6 août, le Ministère chinois de...L'agence de sécurité nationale chinoise dénonce la tendance croissante des projets qui collectent des données biométriques sensibles comme les scans d'iris en échange d'actifs numériques. Dans un avis public émis via son compte WeChat officiel le 6 août, le Ministère chinois de...

Worldcoin sous nouvelle surveillance ? La Chine met en garde contre la tendance crypto-pour-iris

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/06 17:02
Wink
LIKE$0.003102+0.74%
IRISnet
IRIS$0.0008086-1.41%

L'agence de sécurité nationale chinoise dénonce la tendance croissante des projets qui collectent des données biométriques sensibles comme les scans d'iris en échange d'actifs numériques.

Aperçu
  • L'agence de sécurité nationale chinoise a tiré la sonnette d'alarme concernant la collecte de données biométriques par des projets similaires à Worldcoin.
  • Worldcoin, cofondé par le PDG d'OpenAI Sam Altman, a souvent fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la nature de ses opérations.
  • Le token WLD a considérablement baissé au cours de l'année écoulée et d'environ 90% par rapport à son sommet historique.

Dans un avis public publié via son compte WeChat officiel le 6 août, le Ministère de la Sécurité d'État chinois (MSS) a averti que les données faciales, d'empreintes digitales et d'iris sont de plus en plus récoltées sous de faux prétextes, certains utilisant des incitations crypto comme appât. 

Selon le MSS, ces pratiques posent de sérieux risques et menaces tant pour la vie privée personnelle que pour la sécurité nationale. L'alerte souligne des exemples passés où des acteurs étrangers ont collecté des données d'iris et faciales sous prétexte de vérification d'identité ou de distribution de tokens, puis ont transféré ces données à des fins inconnues.

L'agence a souligné que ce type de données, lorsqu'elles sont mal gérées, pourrait être utilisé pour usurper l'identité de personnes, infiltrer des installations sécurisées ou soutenir des opérations de surveillance et d'espionnage.

Bien que l'agence n'ait mentionné aucune entité spécifique, la description correspond étroitement à Worldcoin, le projet controversé qui a souvent fait l'objet d'un examen minutieux pour un modèle similaire.

Qu'est-ce que Worldcoin, et pourquoi est-il controversé ?

Worldcoin, récemment rebaptisé World, a été lancé en juillet 2023 par Tools for Humanity, une entreprise technologique cofondée par le PDG d'OpenAI Sam Altman. Le projet vise à construire un système d'identité numérique mondial appelé "World ID", qui exige des utilisateurs qu'ils vérifient leur identité en scannant leur iris à l'aide d'un appareil sphérique argenté appelé l'Orb.

En retour, les utilisateurs reçoivent le token natif lié au projet, WLD (WLD). Worldcoin affirme que son système aide à distinguer les humains de l'IA en ligne et élargit l'accès financier, tout en offrant un moyen sécurisé et anonyme de vérifier l'identité.

Bien que World se présente comme privilégiant la confidentialité, il a rencontré des résistances dans plusieurs régions concernant la façon dont il collecte et stocke les données biométriques.

Worldcoin et les préoccupations relatives à la confidentialité des données 

Depuis son lancement officiel, World a suscité une controverse mondiale en raison de la nature de ses opérations. Le gouvernement kényan a été le premier à interdire le projet en septembre 2023, quelques mois seulement après son lancement, citant des préoccupations quant à la façon dont il collectait et utilisait les données des citoyens.

Peu après, le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles de Hong Kong a statué que Worldcoin violait l'ordonnance sur les données personnelles de la ville, posant des risques pour la vie privée. D'autres régions comme la France, le Portugal, l'Espagne, le Brésil et la Corée du Sud ont également soulevé des préoccupations similaires, et le projet a été contraint de quitter certains de ces marchés sous la pression réglementaire.

Worldcoin défend ses opérations en affirmant que les données biométriques sont protégées grâce à des technologies préservant la confidentialité comme les preuves à divulgation nulle de connaissance. En octobre 2024, la plateforme a subi un changement de marque et lancé un nouveau réseau de couche 2, qui, selon elle, donne la priorité à la conformité avec les lois sur la protection des données.

Néanmoins, des questions subsistent concernant sa collecte de données biométriques et le potentiel d'utilisation abusive ou de distribution non autorisée.

Pendant ce temps, le token WLD est en déclin. Se négociant à 0,94 $ au moment de la publication, WLD a chuté de près de 45 % au cours de l'année écoulée et de 90 % par rapport à son point le plus élevé. La chute du prix a été largement alimentée par la pression réglementaire négative, et si des problèmes devaient maintenant émerger de Chine, le token pourrait faire face à une baisse supplémentaire. 

Opportunité de marché
Logo de Wink
Cours Wink(LIKE)
$0.003102
$0.003102$0.003102
+0.42%
USD
Graphique du prix de Wink (LIKE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Top des Préventes Crypto pour 2026 : Pourquoi les Analystes Voient IPO Genie ($IPO) Mener le Prochain Bull Run

Top des Préventes Crypto pour 2026 : Pourquoi les Analystes Voient IPO Genie ($IPO) Mener le Prochain Bull Run

Avez-vous déjà ouvert un graphique crypto et ressenti cette piqûre aiguë de regret, parce que vous aviez entendu parler du projet [...] L'article Top Crypto Presales Set for 2026: Why
Partager
Coindoo2026/01/07 05:18
Worx Dévoile Landroid Vision Cloud, Redéfinissant l'Entretien Autonome des Pelouses avec l'IA et la Précision RTK Cloud

Worx Dévoile Landroid Vision Cloud, Redéfinissant l'Entretien Autonome des Pelouses avec l'IA et la Précision RTK Cloud

Tondeuse robotisée de nouvelle génération combinant l'IA Vision entraînée avec des millions d'heures de tonte et une précision RTK Cloud au centimètre près—sans fils, sans antennes requises CHARLOTTE
Partager
AI Journal2026/01/07 05:31