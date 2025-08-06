Worldcoin sous nouvelle surveillance ? La Chine met en garde contre la tendance crypto-pour-iris

L'agence de sécurité nationale chinoise dénonce la tendance croissante des projets qui collectent des données biométriques sensibles comme les scans d'iris en échange d'actifs numériques.

Aperçu L'agence de sécurité nationale chinoise a tiré la sonnette d'alarme concernant la collecte de données biométriques par des projets similaires à Worldcoin.

Worldcoin, cofondé par le PDG d'OpenAI Sam Altman, a souvent fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la nature de ses opérations.

Le token WLD a considérablement baissé au cours de l'année écoulée et d'environ 90% par rapport à son sommet historique.

Dans un avis public publié via son compte WeChat officiel le 6 août, le Ministère de la Sécurité d'État chinois (MSS) a averti que les données faciales, d'empreintes digitales et d'iris sont de plus en plus récoltées sous de faux prétextes, certains utilisant des incitations crypto comme appât.

Selon le MSS, ces pratiques posent de sérieux risques et menaces tant pour la vie privée personnelle que pour la sécurité nationale. L'alerte souligne des exemples passés où des acteurs étrangers ont collecté des données d'iris et faciales sous prétexte de vérification d'identité ou de distribution de tokens, puis ont transféré ces données à des fins inconnues.

L'agence a souligné que ce type de données, lorsqu'elles sont mal gérées, pourrait être utilisé pour usurper l'identité de personnes, infiltrer des installations sécurisées ou soutenir des opérations de surveillance et d'espionnage.

Bien que l'agence n'ait mentionné aucune entité spécifique, la description correspond étroitement à Worldcoin, le projet controversé qui a souvent fait l'objet d'un examen minutieux pour un modèle similaire.

Qu'est-ce que Worldcoin, et pourquoi est-il controversé ?

Worldcoin, récemment rebaptisé World, a été lancé en juillet 2023 par Tools for Humanity, une entreprise technologique cofondée par le PDG d'OpenAI Sam Altman. Le projet vise à construire un système d'identité numérique mondial appelé "World ID", qui exige des utilisateurs qu'ils vérifient leur identité en scannant leur iris à l'aide d'un appareil sphérique argenté appelé l'Orb.

En retour, les utilisateurs reçoivent le token natif lié au projet, WLD (WLD). Worldcoin affirme que son système aide à distinguer les humains de l'IA en ligne et élargit l'accès financier, tout en offrant un moyen sécurisé et anonyme de vérifier l'identité.

Bien que World se présente comme privilégiant la confidentialité, il a rencontré des résistances dans plusieurs régions concernant la façon dont il collecte et stocke les données biométriques.

Worldcoin et les préoccupations relatives à la confidentialité des données

Depuis son lancement officiel, World a suscité une controverse mondiale en raison de la nature de ses opérations. Le gouvernement kényan a été le premier à interdire le projet en septembre 2023, quelques mois seulement après son lancement, citant des préoccupations quant à la façon dont il collectait et utilisait les données des citoyens.

Peu après, le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles de Hong Kong a statué que Worldcoin violait l'ordonnance sur les données personnelles de la ville, posant des risques pour la vie privée. D'autres régions comme la France, le Portugal, l'Espagne, le Brésil et la Corée du Sud ont également soulevé des préoccupations similaires, et le projet a été contraint de quitter certains de ces marchés sous la pression réglementaire.

Worldcoin défend ses opérations en affirmant que les données biométriques sont protégées grâce à des technologies préservant la confidentialité comme les preuves à divulgation nulle de connaissance. En octobre 2024, la plateforme a subi un changement de marque et lancé un nouveau réseau de couche 2, qui, selon elle, donne la priorité à la conformité avec les lois sur la protection des données.

Néanmoins, des questions subsistent concernant sa collecte de données biométriques et le potentiel d'utilisation abusive ou de distribution non autorisée.

Pendant ce temps, le token WLD est en déclin. Se négociant à 0,94 $ au moment de la publication, WLD a chuté de près de 45 % au cours de l'année écoulée et de 90 % par rapport à son point le plus élevé. La chute du prix a été largement alimentée par la pression réglementaire négative, et si des problèmes devaient maintenant émerger de Chine, le token pourrait faire face à une baisse supplémentaire.