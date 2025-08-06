Musk affirme que Grok 2 sera open source la semaine prochaine Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 17:21 Partager

PANews a rapporté le 6 août qu'Elon Musk a déclaré dans un post qu'il était temps de rendre Grok 2 open source, promettant de le faire la semaine prochaine. Il a également révélé que l'équipe avait travaillé jusqu'à 4h00 pour résoudre divers problèmes urgents.

