Crypto Beast a changé son nom d'utilisateur en @realcryptoelio et a été accusé de manipuler 45 portefeuilles, provoquant la chute de $ALT. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 16:42

PANews a rapporté le 6 août que selon une enquête menée par ZachXBT, Crypto Beast a réactivé son compte et changé son nom d'utilisateur en @realcryptoelio. Des rapports antérieurs indiquaient qu'il était accusé d'avoir manipulé 45 portefeuilles associés pour vendre plus de 11 millions de dollars de jetons $ALT, provoquant l'effondrement de la valeur marchande.