Crypto Beast a changé son nom d'utilisateur en @realcryptoelio et a été accusé de manipuler 45 portefeuilles, provoquant la chute de $ALT.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 16:42

PANews a rapporté le 6 août que selon une enquête menée par ZachXBT, Crypto Beast a réactivé son compte et changé son nom d'utilisateur en @realcryptoelio. Des rapports antérieurs indiquaient qu'il était accusé d'avoir manipulé 45 portefeuilles associés pour vendre plus de 11 millions de dollars de jetons $ALT, provoquant l'effondrement de la valeur marchande.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

