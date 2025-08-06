Lancement de la Phase 1 de KGeN, Ouverture de la Collection rKGEN et Staking Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 16:56 Partager

PANews a rapporté le 6 août que le réseau de jeu décentralisé KGeN a officiellement lancé sa première phase, permettant aux utilisateurs de réclamer et de stake des tokens rKGEN. rKGEN est un token de pré-lancement pour KGEN et peut être échangé à un ratio de 1:1 contre $KGEN après l'Événement de Génération de Token (TGE). Des nouvelles antérieures ont rapporté que le réseau de joueurs de jeu décentralisé KGeN a complété un financement de 10 millions de dollars américains, dirigé par Aptos Labs.

