Lancement de la Phase 1 de KGeN, Ouverture de la Collection rKGEN et Staking

PANews a rapporté le 6 août que le réseau de jeu décentralisé KGeN a officiellement lancé sa première phase, permettant aux utilisateurs de réclamer et de stake des tokens rKGEN. rKGEN est un token de pré-lancement pour KGEN et peut être échangé à un ratio de 1:1 contre $KGEN après l'Événement de Génération de Token (TGE).
Des nouvelles antérieures ont rapporté que le réseau de joueurs de jeu décentralisé KGeN a complété un financement de 10 millions de dollars américains, dirigé par Aptos Labs.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.