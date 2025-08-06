Laser Digital Reçoit une Licence VARA de Dubaï pour Lancer des Options Crypto OTC Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 17:28 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon CoinDesk, la filiale crypto de Nomura, Laser Digital, a reçu une licence restreinte dans le cadre du programme pilote de l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA), devenant ainsi la première entreprise réglementée autorisée à offrir des services d'options crypto over-the-counter (OTC) aux clients. La société lancera initialement des options vanille à moyen terme sur des tokens majeurs comme Bitcoin, négociées selon les protocoles ISDA. La société prévoit de se développer dans les produits générateurs de revenus en intégrant le prêt et le trading au comptant.

