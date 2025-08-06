CEXDEX+
KakaoBank, la plus grande banque en ligne de Corée du Sud, évalue l'émission d'un stablecoin en won coréen.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 17:48
PANews a rapporté le 6 août que selon The Block, KakaoBank, la banque exclusivement en ligne du géant informatique sud-coréen Kakao, le directeur financier Kwon Tae-hoon a déclaré lors de sa conférence semestrielle sur les résultats que la banque évalue l'émission ou la garde d'actifs numériques et collabore avec le groupe de travail sur les stablecoins du groupe pour développer une présence sur le marché des stablecoins en won coréen. La banque a participé au programme pilote de CBDC de la Banque de Corée et possède une expérience dans la surveillance Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 11% pour atteindre 353,2 milliards de wons au premier semestre de l'année, avec des dépôts atteignant 63,7 billions de wons et environ 25,86 millions d'utilisateurs.

