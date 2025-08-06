MetaMask Prévoit le Lancement d'un Stablecoin USD avec un Partenariat Stripe, Révèle une Proposition de Gouvernance

Une proposition de gouvernance circulant au sein de la communauté de MetaMask révèle des plans pour lancer "MetaMask USD" (mmUSD) grâce à un partenariat avec l'infrastructure de paiement de Stripe, créant potentiellement un concurrent direct aux stablecoins établis comme USDC et USDT. La proposition décrit la construction de mmUSD sur le réseau M⁰ pour une émission et un règlement décentralisés, avec Stripe servant de partenaire d'émission pour fournir une clarté réglementaire et une garantie fiduciaire fiable. Source : Aggr News MetaMask exploite sa base de 30 millions d'utilisateurs pour défier la domination d'USDC MetaMask sert plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde grâce à l'un des portefeuilles non-custodial les plus utilisés dans le Web3. Le mmUSD proposé fonctionnerait comme une devise de base dans tout l'écosystème de MetaMask tout en s'intégrant avec des protocoles DeFi comme Aave pour des opportunités de prêts, d'emprunts et de rendement. L'initiative stablecoin fait suite au récent lancement de la carte de MetaMask en partenariat avec Baanx et Mastercard, permettant aux utilisateurs de dépenser des cryptomonnaies directement depuis des portefeuilles auto-custodial sans céder le contrôle aux banques ou aux échanges. Ni MetaMask ni Stripe n'ont officiellement confirmé ce développement, laissant sans réponse des détails clés concernant les modèles de réserve et la conformité réglementaire. En fait, la publication initiale de gouvernance a été rendue privée. La proposition s'aligne avec une ruée vers les stablecoins à l'échelle de l'industrie suite à l'adoption du GENIUS Act, qui a établi un cadre réglementaire fédéral pour l'émission de stablecoins. La législation a suscité l'intérêt de grandes entreprises, notamment Western Union, Interactive Brokers et Remitly, qui explorent toutes l'intégration de stablecoins pour la modernisation des paiements. Le marché des Stablecoins explose alors que le GENIUS Act débloque l'intérêt des entreprises Le secteur des stablecoins s'est rapidement étendu à plus de 250 milliards de dollars en capitalisation boursière, le PDG de Ripple Brad Garlinghouse prévoyant une croissance à 1-2 billions de dollars dans les prochaines années. Le GENIUS Act, signé par le président Trump en juillet, distingue les stablecoins comme des outils de paiement plutôt que des produits d'investissement tout en établissant des directives réglementaires claires. Le PDG de Western Union, Devin McGranahan, a annoncé des programmes pilotes en Amérique du Sud et en Afrique pour moderniser les opérations de transfert d'argent mondiales grâce aux stablecoins. L'entreprise considère les stablecoins comme des opportunités pour rationaliser les transferts transfrontaliers et améliorer la conversion de devises dans les marchés mal desservis où les frais de transfert d'argent mondiaux sont en moyenne de 6,6%. Le fondateur d'Interactive Brokers, Thomas Peterffy, a également confirmé que l'entreprise explore des options de lancement de stablecoin, permettant potentiellement un financement en temps réel pour les comptes de courtage. L'entreprise d'une valeur marchande de 110 milliards de dollars sert près de 3,9 millions de clients et prend déjà en charge le trading de cryptomonnaies grâce à des partenariats avec Paxos et Zero Hash. 📲 Le processeur de paiements @remitly intégrera bientôt des stablecoins dans son réseau mondial, visant à accélérer et réduire le coût des transferts d'argent internationaux. #Remitly #Stablecoins https://t.co/VCG75mundR — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 août 2025 Plus récemment, Remitly a lancé des tests bêta pour son portefeuille numérique multi-devises prenant en charge à la fois les monnaies fiduciaires et les stablecoins, avec un déploiement en direct prévu pour septembre. La fintech basée à Seattle a ajouté des options de paiement en stablecoins via Bridge, un fournisseur d'infrastructure appartenant à Stripe, tout en intégrant USDC dans ses opérations de trésorerie interne. Toutes ces adoptions par les entreprises surviennent alors que le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a reconnu l'importance des stablecoins, notant que 99% de la capitalisation boursière des stablecoins est liée au dollar américain. La fédération croyait que "les stablecoins peuvent maintenir le dollar comme monnaie de réserve mondiale" en le rendant plus accessible dans le monde entier. Les géants de l'entreprise défient les nouvelles réglementations alors que l'adoption s'accélère Coinbase et PayPal continuent d'offrir des programmes de rendement de stablecoin malgré les dispositions du GENIUS Act interdisant explicitement les paiements d'intérêts des émetteurs de stablecoin. Les deux entreprises soutiennent que les restrictions ne s'appliquent pas car elles opèrent en tant qu'intermédiaires plutôt qu'émetteurs directs des stablecoins qu'elles récompensent. 💵 @Coinbase et @PayPal poursuivent leurs programmes de rendement de stablecoin, malgré la nouvelle législation américaine interdisant de telles incitations pour les émetteurs. #Coinbase #PayPal https://t.co/F4bTmQbl6J — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 août 2025 Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré : "Nous ne sommes pas l'émetteur", tout en défendant les récompenses APY de 4,1% de l'entreprise sur les avoirs en USDC. Bien que Coinbase ait co-développé USDC avec Circle, il a cessé ses responsabilités d'émission formelles en 2023, Circle servant désormais d'émetteur unique sans offrir de rendement direct. PayPal offre des rendements annuels de 3,7% sur les avoirs en PYUSD via les plateformes PayPal et Venmo. Bien que PYUSD porte le nom de PayPal, l'émission technique par la société tierce Paxos permet à PayPal de revendiquer une exemption des restrictions du GENIUS Act. Auparavant, la sénatrice Elizabeth Warren avait averti que les lancements de stablecoins privés pourraient créer des invasions de la vie privée et des risques systémiques, prédisant que les entreprises "viendraient mendier un sauvetage lorsque cela exploserait inévitablement". Malgré les critiques, les entreprises mondiales, notamment Amazon, Walmart, JD.com et Alipay, continuent d'explorer l'intégration de stablecoins. L'espace concurrentiel des stablecoins s'est intensifié avec environ 20 millions d'adresses effectuant désormais des transactions avec des stablecoins sur des blockchains publiques. L'entrée proposée par MetaMask exploiterait sa base d'utilisateurs massive et l'infrastructure de conformité de Stripe pour revendiquer sa part du marché. 