MetaMask Prévoit le Lancement d'un Stablecoin USD avec un Partenariat Stripe, Révèle une Proposition de Gouvernance

Une proposition de gouvernance circulant au sein de la communauté de MetaMask révèle des plans pour lancer "MetaMask USD" (mmUSD) grâce à un partenariat avec l'infrastructure de paiement de Stripe, créant potentiellement un concurrent direct aux stablecoins établis comme USDC et USDT.
La proposition décrit la construction de mmUSD sur le réseau M⁰ pour une émission et un règlement décentralisés, avec Stripe servant de partenaire d'émission pour fournir une clarté réglementaire et une garantie fiduciaire fiable.Source: Aggr News
MetaMask sert plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier grâce à l'un des portefeuilles non-custodial les plus utilisés dans le Web3.
Le mmUSD proposé fonctionnerait comme une devise de base dans tout l'écosystème de MetaMask tout en s'intégrant aux protocoles DeFi comme Aave pour les opportunités de prêts, d'emprunts et de rendement.
L'initiative stablecoin fait suite au récent lancement de la carte de MetaMask en partenariat avec Baanx et Mastercard, permettant aux utilisateurs de dépenser des cryptomonnaies directement depuis des portefeuilles auto-custodial sans céder le contrôle aux banques ou aux échanges.
Ni MetaMask ni Stripe n'ont officiellement confirmé le développement, laissant sans réponse des détails clés concernant les modèles de réserve et la conformité réglementaire. En fait, le post initial de gouvernance a été rendu privé.
La proposition s'aligne sur une ruée vers les stablecoins à l'échelle de l'industrie suite à l'adoption du GENIUS Act, qui a établi un cadre réglementaire fédéral pour l'émission de stablecoins.
La législation a suscité l'intérêt des grandes entreprises, notamment Western Union, Interactive Brokers et Remitly, qui explorent toutes l'intégration des stablecoins pour la modernisation des paiements.
Le secteur des stablecoins s'est rapidement développé pour atteindre plus de 250 milliards de dollars en capitalisation boursière, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, prévoyant une croissance à 1-2 billions de dollars dans les prochaines années.
Le GENIUS Act, signé par le président Trump en juillet, distingue les stablecoins comme des outils de paiement plutôt que des produits d'investissement tout en établissant des directives réglementaires claires.
Le PDG de Western Union, Devin McGranahan, a annoncé des programmes pilotes en Amérique du Sud et en Afrique pour moderniser les opérations de transfert d'argent mondiales grâce aux stablecoins.
L'entreprise considère les stablecoins comme des opportunités de rationaliser les transferts transfrontaliers et d'améliorer la conversion de devises dans les marchés mal desservis où les frais de transfert d'argent mondiaux sont en moyenne de 6,6%.
Le fondateur d'Interactive Brokers, Thomas Peterffy, a également confirmé que l'entreprise explore les options de lancement de stablecoins, permettant potentiellement le financement en temps réel des comptes de courtage.
L'entreprise d'une valeur marchande de 110 milliards de dollars sert près de 3,9 millions de clients et prend déjà en charge le trading de cryptomonnaies grâce à des partenariats avec Paxos et Zero Hash.
Plus récemment, Remitly a lancé des tests bêta pour son portefeuille numérique multi-devises prenant en charge à la fois les monnaies fiduciaires et les stablecoins, avec un déploiement en direct prévu pour septembre.
La fintech basée à Seattle a ajouté des options de paiement en stablecoins via Bridge, un fournisseur d'infrastructure appartenant à Stripe, tout en intégrant USDC dans les opérations de trésorerie interne.
Toutes ces adoptions par les entreprises surviennent alors que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a reconnu l'importance des stablecoins, notant que 99% de la capitalisation boursière des stablecoins est liée au dollar américain.
La fédération croyait que "les stablecoins peuvent maintenir le dollar comme monnaie de réserve mondiale" en le rendant plus accessible dans le monde entier.
Coinbase et PayPal continuent d'offrir des programmes de rendement sur les stablecoins malgré les dispositions du GENIUS Act interdisant explicitement les paiements d'intérêts par les émetteurs de stablecoins.
Les deux entreprises soutiennent que les restrictions ne s'appliquent pas car elles opèrent en tant qu'intermédiaires plutôt qu'émetteurs directs des stablecoins qu'elles récompensent.
Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré : "Nous ne sommes pas l'émetteur", tout en défendant les récompenses APY de 4,1% de l'entreprise sur les avoirs en USDC.
Bien que Coinbase ait co-développé USDC avec Circle, il a cessé ses responsabilités formelles d'émission en 2023, Circle servant désormais d'unique émetteur sans offrir de rendement direct.
PayPal offre des rendements annuels de 3,7% sur les avoirs en PYUSD via les plateformes PayPal et Venmo.
Bien que PYUSD porte le nom de PayPal, l'émission technique par la société tierce Paxos permet à PayPal de revendiquer une exemption des restrictions du GENIUS Act.
Auparavant, la sénatrice Elizabeth Warren avait averti que les lancements de stablecoins privés pourraient créer des invasions de la vie privée et des risques systémiques, prédisant que les entreprises "viendraient mendier un sauvetage lorsque cela exploserait inévitablement."
Malgré les critiques, les entreprises mondiales, notamment Amazon, Walmart, JD.com et Alipay, continuent d'explorer l'intégration des stablecoins.
L'espace concurrentiel des stablecoins s'est intensifié avec environ 20 millions d'adresses effectuant désormais des transactions avec des stablecoins sur des blockchains publiques.
L'entrée proposée par MetaMask exploiterait sa base massive d'utilisateurs et l'infrastructure de conformité de Stripe pour revendiquer sa part du marché.