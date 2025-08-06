La fièvre des réserves stratégiques crypto américaines se propage en Asie et en Amérique latine—voici les derniers pays qui envisagent des réserves crypto

L'établissement d'une réserve stratégique de crypto américaine a lancé une tendance mondiale de nations intéressées par la détention d'actifs crypto comme le Bitcoin. Voici les pays qui expriment leur intérêt pour la détention de crypto.

Aperçu La réserve stratégique de crypto américaine a lancé une tendance mondiale, avec de nombreux pays envisageant d'ajouter du BTC à leurs réserves nationales.

Plusieurs pays asiatiques et latino-américains ont exprimé leur intérêt pour le Bitcoin comme actif de réserve national.

Les réserves nationales de crypto semblent être très en vogue cette année après que les États-Unis ont établi leur propre réserve nationale de crypto en mars 2025. Le président Donald Trump a émis un décret pour établir une Réserve stratégique de Bitcoin, utilisant environ 200 000 BTC (BTC) de crypto saisis par les autorités au fil des ans.

Selon les données de Chainalysis, les réserves stratégiques de crypto servent de fonds de couverture contre l'inflation, représentant une alternative pour les pays qui sont plus habitués à détenir des actifs de réserve traditionnels comme l'or et le dollar américain.

Bitcoin Treasuries a enregistré 12 gouvernements qui détiennent du Bitcoin, incluant des adopteurs précoces comme le Bhoutan et El Salvador qui sont en avance sur la courbe. Les États-Unis occupent la première place en termes de détention de BTC, suivis de près par la Chine.

Cependant, plus récemment, plusieurs pays ont exploré la possibilité de détenir des crypto dans leurs réserves après que la réserve stratégique de crypto américaine s'est ouverte à des actifs comme Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), et autres.

Voici cinq pays qui ont récemment exprimé leur intérêt à suivre les traces des États-Unis en établissant une réserve de crypto.

Pays qui pourraient suivre la tendance de la réserve stratégique de crypto américaine

Indonésie

Le groupe local de défense des crypto, Bitcoin Indonesia, a récemment été convoqué au bureau du vice-président indonésien, Gibran Rakabuming Raka, pour présenter une stratégie nationale Bitcoin. Dans un récent post partagé le 5 août, le groupe a affirmé que le gouvernement indonésien envisage actuellement si le Bitcoin pourrait être intégré dans son cadre de réserve nationale.

Bien que l'Indonésie autorise actuellement le trading de cryptomonnaies, elle interdit son utilisation comme moyen de paiement, une réglementation en place depuis 2017. Plus récemment, le Ministère des Finances a augmenté les taxes sur les crypto pour les transactions sur les échanges crypto locaux et étrangers.

Brésil

Contrairement à l'Indonésie, qui en est encore aux premiers stades, le Brésil s'oriente déjà vers une voie plus formelle en ce qui concerne une réserve nationale de Bitcoin. Une audience publique pour un projet de loi qui permettrait d'allouer jusqu'à 5% des réserves du Trésor national au Bitcoin est prévue pour le 20 août avec la Chambre des représentants du pays.

Si le projet de loi est adopté, la proposition pourrait autoriser un investissement d'environ 15 milliards de dollars. La nation pourrait être la prochaine à suivre le train de la réserve stratégique de crypto américaine.

Inde

Plus tôt en juillet, des membres du parti au pouvoir en Inde, Bharatiya Janata, ont appelé la nation à établir une réserve stratégique de Bitcoin selon un rapport du SCMP. Le porte-parole du parti, Pradeep Bhandari, a exhorté les responsables gouvernementaux que l'économie en croissance rapide du pays lui offrait une "opportunité unique de diriger".

Bien que l'Inde n'ait pas encore établi une réserve formelle de crypto comme la réserve stratégique de crypto américaine, elle possède un certain nombre de BTC acquis lors de saisies criminelles au fil des ans.

Kazakhstan

Fin juin, la banque centrale du Kazakhstan a annoncé qu'elle travaillait actuellement sur un plan détaillé pour établir une réserve d'État de crypto ainsi qu'un cadre juridique.

Similaire au concept de la réserve stratégique de crypto américaine, qui vise à la financer sans dépenser un centime d'argent des contribuables, le président de la Banque nationale, Timur Suleimenov, a déclaré que la réserve du Kazakhstan sera financée en utilisant des actifs crypto saisis et des crypto minées à partir d'opérations soutenues par l'État.

Pakistan

Fin mai, l'État rival de l'Inde, le Pakistan, a également déclaré des plans pour créer une réserve souveraine de Bitcoin. Michael Saylor, président de la stratégie du plus grand détenteur institutionnel de BTC, a exprimé sa volonté de conseiller la nation dans l'établissement de sa réserve de crypto.

Selon un rapport précédent, la réserve souveraine sera alimentée par de l'électricité inutilisée. L'initiative comprend la sécurisation de BTC dans un portefeuille national et l'allocation de 2 000 mégawatts d'électricité pour l'infrastructure minière de Bitcoin gérée par l'État.

Cette démarche fait écho à la réserve stratégique de crypto américaine. En fait, le Pakistan a déjà formé un partenariat centré sur le Bitcoin avec l'adaptateur précoce de réserve BTC, El Salvador, pour partager des connaissances et des expériences sur la façon de construire une réserve de Bitcoin.