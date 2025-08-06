Les données de Derive montrent une tendance baissière sur les marchés d'options d'août pour Bitcoin et Ethereum

CEXDEX+
Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 18:11
PANews a rapporté le 6 août que selon The Block, les données de Derive montrent qu'avec la Réserve fédérale maintenant les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de juillet, le sentiment du marché est devenu prudent, les traders se tournant significativement vers des positions baissières sur les options Bitcoin et Ethereum expirant en août, avec une demande concentrée sur les options de vente. Le responsable de la recherche de Derive, Sean Dawson, a déclaré que l'intérêt ouvert pour les options de vente Ethereum expirant le 29 août a dépassé celui des options d'achat de plus de 10%, avec des positions concentrées aux prix d'exercice de 3 200 $, 3 000 $ et 2 200 $. Le sentiment baissier du Bitcoin est encore plus prononcé, avec un intérêt ouvert pour les options de vente expirant le 29 août près de cinq fois supérieur à celui des options d'achat, principalement concentré aux prix d'exercice de 95 000 $, 80 000 $ et 100 000 $. Cela suggère que les traders parient généralement que le Bitcoin tombera en dessous de 100 000 $. Derive estime qu'il y a 25% de probabilité que l'Ethereum tombe en dessous de 3 000 $ d'ici la fin d'août, et 18% de probabilité que le Bitcoin retombe en dessous de 100 000 $.

