SuperGaming obtient 15 millions de dollars en financement Séries B de A16z, Polygon, et d'autres, portant sa valorisation à 100 millions de dollars. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 17:34

PANews a rapporté le 6 août que Tech in Asia a annoncé que SuperGaming, une entreprise de développement de jeux dont le siège est à Pune, en Inde et à Singapour, a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de série B de 15 millions de dollars dirigée par Skycatcher et Steadview Capital, avec la participation de A16z Speedrun, Bandai Namco 021 Fund, Neowiz et Polygon Ventures. La valorisation de SuperGaming a atteint 100 millions de dollars. Les nouveaux fonds seront utilisés pour l'expansion internationale (d'abord en Amérique latine) de son jeu "Indus Battle Royale" et pour améliorer sa plateforme technologique. L'entreprise a accumulé 200 millions de téléchargements de jeux et développe de nouvelles technologies comme un backend multijoueur basé sur le cloud computing et la propriété d'actifs numériques Web3 via SuperPlatform.

