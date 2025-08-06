Polygon ID devient Billions, lève 30 millions de dollars pour renforcer son engagement envers l'identité numérique de confiance

Auteur : Zen, PANews

Plus tôt ce mois-ci, Billions, un réseau universel d'interaction homme-machine, a annoncé la finalisation d'un financement total de 30 millions de dollars américains, dirigé par Polygon. Parmi les autres investisseurs figurent des institutions renommées dans les domaines du cryptage et de l'infrastructure d'IA telles que Polychain, Coinbase Ventures, LibertyCity Ventures et BITKRAFT Ventures.

Peu après cette annonce, CapitalLaunchpad, la plateforme de financement participatif Web3 de Kaito, a annoncé son intention de lancer Billions Network le 6 août. Selon les données de surveillance en temps réel de Kaito, Billions représente 8,03 % des activités récentes on-chain, se classant premier dans son classement. Issu de Polygon ID, Billions a fait des progrès significatifs dans l'espace de l'identité décentralisée et a déjà obtenu des succès importants.

L'équipe et les produits sont tous deux "issus" de Polygon

Les 30 millions de dollars levés lors de son tour de financement initial ne sont pas seulement dus à la nature avant-gardiste de l'authentification d'identité numérique, mais reflètent également les racines historiques et les années de développement technologique de l'équipe du projet Billions Network. Billions était auparavant connu sous le nom de Privado ID, qui à son tour était anciennement connu sous le nom de Polygon ID. Il a changé de nom après son indépendance de Polygon Labs en juin 2024 et continue de se concentrer sur les solutions d'identité numérique et de réputation pour les données on-chain.

Par conséquent, l'équipe principale de Billions entretient une relation inséparable avec Polygon, de nombreux employés y ayant travaillé auparavant. Le cofondateur David Z est également cofondateur de Polygon, ayant servi comme Directeur de la technologie (CTO) de Polygon et chef de projet pour Polygon ID et Polygon zkEVM. Il est également le chef de projet du protocole Iden3, un cadre de gestion d'identité décentralisé basé sur la preuve à divulgation nulle de connaissance (ZKP) basé sur Ethereum.

La cofondatrice de Billions, Evin McMullen, est également une experte de longue date en identité numérique. Elle a fondé la plateforme de gestion d'identité décentralisée Disco.xyz et a précédemment servi comme chef de projet chez Consensys. En septembre 2024, Privado ID a fusionné avec Disco.xyz pour accélérer la création et l'adoption d'une infrastructure d'identité numérique unifiée et cross-chain qui connecte les écosystèmes Web2 et Web3. Evin a rejoint l'équipe en tant que directrice de la stratégie, se concentrant sur l'aspect commercial de l'entreprise.

Après que Privado ID soit devenu indépendant, le cofondateur de Polygon Antoni Martin et le développeur principal de Polygon zkEVM Jordi Baylina ont servi respectivement comme directeur des opérations et conseiller technique de l'équipe, tandis que le cofondateur de Polygon Labs et actuel PDG de la Polygon Foundation, Sandeep Nailwal, a servi comme conseiller en croissance.

Pendant la transition vers Billions, Martin et Baylina semblent avoir quitté l'équipe ou ne jouent plus de rôles centraux. Aucun des deux n'a interagi récemment avec Billions, et leurs avatars sur la plateforme X ne présentent plus les masques distinctifs "style Billions" visibles sur les autres membres de l'équipe. Cependant, Sandeep continuera à soutenir la croissance de Billions.

Réseau universel d'interaction homme-machine, revendiquant officiellement attirer un million d'utilisateurs en six mois

En février de cette année, Privado ID a officiellement lancé sa nouvelle marque, Billions, qu'elle a officiellement appelée le premier réseau universel humain-IA au monde. Il vise à étendre les méthodes de vérification privilégiant le mobile et la confidentialité à des milliards d'utilisateurs humains et même aux futurs agents d'IA, et à établir l'infrastructure sous-jacente pour des interactions fiables entre les humains réels et les agents d'intelligence artificielle.

L'aspect le plus attrayant et perturbateur de la conception de Billions est qu'elle élimine le besoin de matériel spécialisé et de données biométriques comme les empreintes digitales et les iris ; la vérification peut être effectuée en utilisant uniquement un passeport et un téléphone mobile. L'équipe a exploité l'infrastructure établie de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK) et de justificatifs vérifiables de Privado ID, permettant aux utilisateurs de compléter la vérification d'identité en quelques dizaines de secondes en utilisant une photo en direct prise avec la caméra de leur téléphone ou un scan NFC rapide de leur passeport. Toutes les informations sensibles sont encapsulées dans un format de preuve à divulgation nulle de connaissance et stockées sur un réseau distribué.

Contrairement aux solutions précédentes de "preuve d'identité humaine", qui étaient conçues uniquement pour les humains, Billions étend ce concept aux agents d'IA pour la première fois : non seulement les utilisateurs humains peuvent générer, partager et révoquer leurs propres justificatifs d'identité, mais les systèmes d'IA peuvent également vérifier l'authenticité de leurs modèles d'entraînement, comportements opérationnels et sources de données au sein du réseau Billions. Cela crée une boucle fermée de confiance entre les humains et les machines dans des scénarios tels que le service client automatisé, la génération de contenu et les audits de contrôle des risques. Cela identifie efficacement les humains dignes de confiance et évite les risques de sécurité tels que les deepfakes d'IA, les bots et les arnaques. Le réseau fournit une API unifiée et des SDK multi-plateformes (couvrant React, Vue, Android et iOS) pour aider les développeurs à intégrer rapidement la vérification d'identité dans les applications existantes.

En juin de cette année, Billions a lancé sa première application mobile, se vantant d'avoir déjà attiré plus d'un million d'utilisateurs pendant la phase de pré-inscription. Après avoir complété la vérification dans l'application, les utilisateurs reçoivent un justificatif vérifiable réutilisable, leur permettant d'authentifier rapidement leur identité sur toutes les applications compatibles avec une approche de "connexion unique, accès multi-appareils". De plus, les utilisateurs peuvent gagner des Power Points grâce à la vérification, aux invitations d'amis et à d'autres actions, qui peuvent être utilisés pour débloquer des fonctionnalités futures et des récompenses exclusives.

En plus des applications individuelles, Billions a également développé un modèle commercial B2B2C : les services de vérification de base sont facturés à l'utilisation, tandis que les options de vérification avancées de niveau bancaire/biométrique sont négociées par les entreprises. Les nœuds d'alliance au sein du réseau gagnent des revenus stables grâce à un mécanisme de partage des frais, incitant les partenaires de l'écosystème à participer à la maintenance et à la gouvernance. Dès le début, Billions s'est associé à des projets tels qu'Aurora, Avalanche, Camp, Chaincode, Clique, Intract, Lagrange, Linea, Polygon, Qacc/Giveth, SingularityNET et Zeeze pour promouvoir conjointement l'application de l'identité axée sur la confidentialité au sein de l'écosystème décentralisé.

Équilibrer unicité et anonymat dans l'identité décentralisée

À ses débuts, la plupart des solutions de vérification d'identité mondiales s'appuyaient sur des serveurs centralisés pour stocker les données sensibles des utilisateurs ou sur du matériel biométrique, posant des risques de fuite de données et entravant l'adoption mondiale. Il y a six ans, l'équipe de Billions a été pionnière dans le cadre open-source de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK), incluant le langage Circom et la bibliothèque SnarkJS, posant les bases techniques de l'identité décentralisée. Selon une annonce officielle, Circom, la bibliothèque de preuve à divulgation nulle de connaissance la plus largement utilisée, alimente plus de 9 000 projets, dont Worldcoin, TikTok, Galxe, Scroll et Aptos.

Après un perfectionnement continu pendant les phases Polygon ID et Privado ID, ce protocole d'identité ZK a progressivement évolué vers le Billions Network d'aujourd'hui - un système mondial de vérification d'identité optimisé pour les appareils mobiles, ne nécessitant pas de matériel biométrique, et utilisant les passeports et les téléphones mobiles comme justificatifs de vérification.

Le mécanisme Profiles, un produit central de Billions, vise à résoudre le paradoxe de "l'unicité et de l'anonymat" posé par Vitalik Buterin dans son article sur l'identité numérique. Billions hache le profileNonce généré aléatoirement de chaque application avec l'identifiant principal de l'utilisateur (genesis_identifier) pour créer un identifiant décentralisé unique (DID), réalisant ainsi des identités multiples décentralisées et globalement indépendantes.

Parce que le nonce est complètement aléatoire et généré localement, aucun serveur ou émetteur ne peut suivre le même utilisateur à travers différentes applications, empêchant intrinsèquement l'épissage et la surveillance des profils d'utilisateurs entre contextes. En même temps, cette conception n'empêche pas les utilisateurs de récupérer leur véritable identité grâce au déchiffrement conjoint multipartite lorsque nécessaire, réalisant ainsi un anonymat responsable.

Pour équilibrer les exigences de décentralisation et de conformité, le Billions Network a également introduit un cadre d'identifiant unique basé sur le contexte (CBUID), permettant à l'identifiant unique dans chaque contexte d'application d'être dérivé de n'importe quel type de "justificatif de preuve d'unicité" tout en étant non liables et non identifiables par défaut. De cette façon, qu'il s'agisse de vérification basée sur le passeport ou de vérification biométrique, qui pourrait être étendue à l'avenir, Billions peut utiliser le même processus cryptographique pour assurer l'isolation des résultats de vérification dans différents scénarios, tout en fournissant des types de justificatifs de conformité optionnels pour divers audits de supervision.

En termes d'expérience de l'utilisateur, l'application mobile Billions.Network est maintenant disponible sur les plateformes iOS et Android, présentant aux utilisateurs finaux un processus minimaliste passeport + caméra ou passeport + NFC, tandis que toute la génération complexe de preuves ZK, la gestion DID et l'emballage des justificatifs sont complétés en toute sécurité sur le client.

Grâce à cette gestion locale des clés de bout en bout, Billions évite non seulement le risque de fuites de bases de données centralisées, mais donne également aux utilisateurs un contrôle absolu sur leurs données d'identité - ils peuvent choisir de générer un nouveau DID de profil dans n'importe quel service compatible à tout moment, ou faire rapidement pivoter les clés lorsqu'ils soupçonnent une fuite de clé pour maintenir leur propre sécurité.

Disposition écologique étendue, couvrant les gouvernements, les institutions et les projets crypto

Suite au lancement de Billions Network, l'équipe du projet s'est associée à SingularityNET en mars de cette année pour construire un registre de confiance décentralisé pour les agents d'IA. Cette collaboration vise à émettre des justificatifs vérifiables pour chaque agent intelligent, assurant la traçabilité et l'interopérabilité dans l'économie émergente inter-agents. Cette collaboration fournit un lien transparent entre les systèmes d'IA et leurs créateurs, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement et de faire confiance aux entités sous-jacentes, évitant ainsi l'usurpation de rôle et la responsabilité peu claire dans les scénarios de collaboration multi-agents.

En juillet de cette année, Billions Network est devenu le "Partenaire officiel d'identité et de crédibilité" de la plateforme de sécurité IA Sentient, fournissant des capacités d'authentification axées sur la confidentialité et composables pour l'enregistrement et l'exploitation du modèle de Sentient. En intégrant les technologies natives de preuve à divulgation nulle de connaissance (Circom) et d'anonymat responsable (MPC) de Billions dans le processus d'audit de Sentient, Sentient peut vérifier la crédibilité des sources d'entraînement, des trajectoires de comportement et des résultats de sortie sans exposer les utilisateurs ou les données d'entraînement du modèle, améliorant significativement l'efficacité et la précision de la surveillance de la sécurité de l'IA et de la détection des menaces. Notamment, le cofondateur de Polygon, Sandeep