Maison Blanche : Trump fera "une déclaration" à 4h30.

PANews a rapporté le 6 août que la Maison Blanche a déclaré que le président américain Trump fera "une déclaration" dans le Bureau ovale à 16h30, heure de l'Est, mercredi (4h30, heure de Pékin le jour suivant).

Opportunité de marché Cours MemeCore (M) $1.69315 $1.69315 $1.69315 +3.63% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de MemeCore (M) en temps réel Acheter du M maintenant