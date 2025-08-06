L'IA identifie un memecoin ETH qui pourrait dépasser la capitalisation boursière de 30 milliards de dollars de DOGE et ce n'est pas SHIB

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Alors que les géants des Memes Coins Dogecoin et Shiba Inu perdent leur momentum, Pepeto émerge avec une infrastructure réelle, un prix d'entrée ultra-bas et une communauté en croissance rapide pour la prochaine grande course de 2025.

Table des matières Dogecoin : Le memecoin vétéran au potentiel de croissance limité

Pepeto : Le memecoin construit pour le prochain marché haussier

Pourquoi Pepeto pourrait surpasser DOGE et SHIB dans le prochain cycle

Un potentiel de hausse massif

Comment acheter Pepeto dès maintenant

La capitalisation boursière de PEPETO atteindra-t-elle 100 milliards de dollars avant Dogecoin ?

Aperçu Pepeto combine l'attrait des memecoins avec de vrais outils comme PepetoSwap et un bridge cross-chain.

Son prix de prévente de 0,000000145 $ offre un potentiel de hausse massif par rapport à DOGE et SHIB.

Le momentum se construit organiquement grâce à la croissance de la communauté et une feuille de route axée sur l'utilité.

Alors que le marché des cryptomonnaies s'accélère en 2025, les investisseurs avisés recherchent le prochain memecoin qui pourrait défier la domination de Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB). Alors que ces deux cryptos ont mené la charge des memecoins ces dernières années, un nouveau concurrent émerge rapidement : Pepeto (PEPETO).

Mais ce n'est pas simplement un autre token viral à la recherche de hype. Il introduit une véritable infrastructure avec des fonctionnalités comme PepetoSwap, une plateforme de trading sans frais, et un bridge cross-chain conçu pour des transactions rapides et à faible coût entre blockchains.

Avec une communauté en croissance rapide, de vrais outils en développement et l'un des prix d'entrée les plus bas du marché, Pepeto gagne sérieusement du terrain tant auprès des amateurs de mèmes que des investisseurs axés sur l'utilité.

Dogecoin : Le memecoin vétéran au potentiel de croissance limité

Dogecoin est un pilier de l'espace crypto depuis plus d'une décennie, s'attirant une base de fans mondiale et fidèle. Créé à l'origine comme une blague, il a évolué pour devenir l'une des cryptomonnaies les plus reconnaissables, boostée par un fort soutien communautaire et des soutiens de haut niveau, notamment d'Elon Musk. Au moment de la rédaction, DOGE se négocie à 0,2269 $, avec une capitalisation boursière proche de 30 milliards de dollars.

Pourtant, malgré sa popularité, Dogecoin fait face à des limitations notables. Avec une capitalisation boursière aussi élevée, il faudrait des afflux massifs de capitaux pour observer des mouvements de prix majeurs. En conséquence, il est peu probable qu'il répète les gains explosifs de ses premières années. Bien que DOGE puisse continuer à croître progressivement, son potentiel de hausse est significativement plus limité par rapport aux nouveaux memecoins offrant une meilleure scalabilité, des points d'entrée plus bas et un momentum frais.

Pepeto : Le memecoin construit pour le prochain marché haussier

Alors que de nombreux memecoins s'appuient sur le hype internet et le timing viral, Pepeto emprunte une voie différente qui attire l'attention des traders sérieux et des investisseurs précoces. Construit sur Ethereum, Pepeto combine l'énergie des mèmes avec une livraison réelle de produits, incluant PepetoSwap, une plateforme de trading sans frais, et un bridge cross-chain pour des mouvements fluides entre chaînes. Ce ne sont pas des promesses futures - ils font partie d'une feuille de route déjà en mouvement.

Contrairement à Dogecoin ou SHIB, qui ont explosé grâce au hype mais ont eu du mal à évoluer, Pepeto se lance avec une infrastructure destinée à soutenir les futurs memecoins, les développeurs et les utilisateurs de détail. Il n'y a pas de taxe de trading, pas de portefeuilles d'équipe, et pas de tokenomique complexe - juste un modèle propre et équitable qui attire à la fois les bâtisseurs de communauté et le capital intelligent.

À un prix de prévente de seulement 0,000000145 $, Pepeto est encore extrêmement précoce. Mais avec plus de 5,7 millions de dollars levés et sa communauté croissante déjà active sur diverses plateformes, le momentum se construit rapidement. Il apparaît également dans les recherches tendances et a gagné en visibilité dans les principaux médias crypto sans avoir besoin de soutiens de célébrités ou d'artifices.

Les analystes ne le qualifient pas de moonshot garanti, mais ils notent que la combinaison de Pepeto d'une capitalisation boursière ultra-basse, d'outils fonctionnels et de mécanismes de lancement équitables lui confère quelque chose de rare dans l'espace des mèmes : un potentiel à long terme.

Pourquoi Pepeto pourrait surpasser DOGE et SHIB dans le prochain cycle

Pepeto fonctionne sur Ethereum et fournit déjà une infrastructure réelle comme un DEX sans frais et un bridge cross-chain. L'équipe avance rapidement sur la feuille de route, lui donnant un avantage sur les memecoins plus anciens comme DOGE, qui luttent encore avec les frais et les vitesses lentes. Pepeto est conçu pour des transactions rapides et peu coûteuses, idéales pour la DeFi, le trading et l'utilisation communautaire.

Les fonctionnalités du monde réel font de Pepeto plus qu'un simple mème. Au lieu de s'appuyer uniquement sur le buzz social, il fournit des outils qui servent réellement les utilisateurs. Sans taxe de trading, avec une tokenomique transparente et des plateformes comme PepetoSwap, Pepeto crée un écosystème construit pour l'engagement à long terme, pas seulement pour des pumps spéculatifs.

La traction sociale est réelle. Pepeto a levé plus de 5,7 millions de dollars lors de sa prévente jusqu'à présent, entièrement portée par la communauté, sans hype de célébrités ni artifices d'influenceurs. Le momentum est organique et croît quotidiennement sur Telegram, X (Twitter) et les forums crypto, où le FOMO se construit silencieusement autour de son point d'entrée bas.

Un potentiel de hausse massif

Avec un prix de prévente de seulement 0,000000145 $, Pepeto offre une rare opportunité pour les investisseurs en phase précoce. S'il approche même une fraction de la valorisation de SHIB ou DOGE, les rendements pourraient être substantiels. Et contrairement aux memecoins plus anciens, Pepeto entre sur le marché avec des outils, de l'équité et une vision - pas seulement de la nostalgie.

Comment acheter Pepeto dès maintenant

La prévente de PEPETO est maintenant en étape 6, et les tokens s'envolent.

Se lancer est facile :

1. Visitez le site officiel.

2. Connectez vos portefeuilles

3. Choisissez combien d'ETH, USDT ou BNB échanger

4. Confirmez la transaction

5. Détendez-vous et attendez jusqu'à la fin de la prévente pour réclamer vos tokens

L'équipe promet également un tableau de bord simple pour réclamer les tokens après la prévente.

La capitalisation boursière de PEPETO atteindra-t-elle 100 milliards de dollars avant Dogecoin ?

Dogecoin reste un memecoin bien connu avec un fort soutien communautaire, mais sa capitalisation boursière massive laisse peu de place à une croissance explosive. Pepeto, en revanche, ne fait que commencer avec une infrastructure réelle, une feuille de route active et une communauté en croissance rapide alimentant le momentum. Son prix de prévente ultra-bas et son écosystème sans frais lui confèrent la flexibilité et le potentiel de hausse que DOGE et SHIB ne peuvent plus offrir.

Avec des outils comme PepetoSwap et un bridge cross-chain déjà en mouvement, Pepeto se positionne comme un sérieux prétendant pour le top memecoin du prochain cycle. 2025 pourrait bien être l'année où Pepeto marque le monde crypto.

Pour en savoir plus sur PEPETO, visitez son site web, Telegram, Instagram, et X.