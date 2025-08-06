PancakeSwap lance des contrats perpétuels pour les actions AAPL, AMZN et TSLA Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 19:49 Partager

Selon le blog officiel de PancakeSwap du 6 août, PancakeSwap Perpetuals a ajouté une nouvelle catégorie "Stock Perpetuals", offrant désormais le trading de contrats perpétuels Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Tesla (TSLA) avec un effet de levier maximal de 25x. Tous les fonds sont entièrement gardés et réglés sur la BNB Chain. Les contrats perpétuels d'actions sont uniquement disponibles pendant les heures de trading des actions U.S (13h30 - 20h00 UTC, du lundi au vendredi).

