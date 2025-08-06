CEXDEX+
Selon le billet de blog officiel de PancakeSwap du 6 août, PancakeSwap Perpetuals a ajouté une nouvelle catégorie "Stock Perpetuals", offrant désormais le trading des contrats à terme perpétuels Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Tesla (TSLA)Selon le billet de blog officiel de PancakeSwap du 6 août, PancakeSwap Perpetuals a ajouté une nouvelle catégorie "Stock Perpetuals", offrant désormais le trading des contrats à terme perpétuels Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Tesla (TSLA)

PancakeSwap lance des contrats perpétuels pour les actions AAPL, AMZN et TSLA

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 19:49
Selon le blog officiel de PancakeSwap du 6 août, PancakeSwap Perpetuals a ajouté une nouvelle catégorie "Stock Perpetuals", offrant désormais le trading de contrats perpétuels Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Tesla (TSLA) avec un effet de levier maximal de 25x. Tous les fonds sont entièrement gardés et réglés sur la BNB Chain. Les contrats perpétuels d'actions sont uniquement disponibles pendant les heures de trading des actions U.S (13h30 - 20h00 UTC, du lundi au vendredi).

