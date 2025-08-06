Stride : L'activité de Staking reste normale et explorera de nouvelles lignes de produits générant des revenus en dehors de l'écosystème Cosmos Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 19:35 Partager

PANews a rapporté le 6 août que Stride, le protocole de staking de liquidité de l'écosystème Cosmos, a annoncé sur la plateforme X qu'à la suite de l'annulation du plan EVM de Cosmos, l'équipe de Stride est parvenue à un règlement avec l'autre partie, réglant les obligations connexes et prolongeant le financement opérationnel du projet. Les opérations existantes de staking de liquidité continueront à fonctionner normalement, et les revenus associés continueront d'être utilisés pour racheter et brûler STRD sur le marché secondaire. Stride prévoit d'explorer de nouvelles lignes de produits générant des revenus en dehors de l'écosystème Cosmos au cours du mois d'août et annoncera plus d'informations une fois que des progrès substantiels auront été réalisés.