Stride : L'activité de Staking reste normale et explorera de nouvelles lignes de produits générant des revenus en dehors de l'écosystème Cosmos

PANews a rapporté le 6 août que Stride, le protocole de staking de liquidité de l'écosystème Cosmos, a annoncé sur la plateforme X qu'à la suite de l'annulation du plan EVM de Cosmos, l'équipe de Stride est parvenue à un règlement avec l'autre partie, réglant les obligations connexes et prolongeant le financement opérationnel du projet. Les opérations existantes de staking de liquidité continueront à fonctionner normalement, et les revenus associés continueront d'être utilisés pour racheter et brûler STRD sur le marché secondaire. Stride prévoit d'explorer de nouvelles lignes de produits générant des revenus en dehors de l'écosystème Cosmos au cours du mois d'août et annoncera plus d'informations une fois que des progrès substantiels auront été réalisés.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.