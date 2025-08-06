CEXDEX+
ZOOZ Complète le Premier Round de Financement en Capital Privé de 5 Millions de Dollars, Prévoit d'Utiliser 95% des Fonds en Réserves de Bitcoin

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 20:24
PANews a rapporté le 6 août que selon GlobeNewswire, ZOOZ, une société cotée à la fois au Nasdaq et à Tel Aviv, a complété son premier tour de financement privé, levant 5 millions de dollars à un prix de 2 dollars par action (ou bons de souscription prépayés) et incluant deux bons de souscription avec un prix d'exercice de 3,06 dollars par action. Ce tour représente la première phase d'un placement privé de 180 millions de dollars. Suite à l'approbation par les actionnaires des fonds restants, la société prévoit d'utiliser environ 95% des produits, après remboursement du billet à ordre, pour établir une réserve de Bitcoin, devenant ainsi la première société à double cotation à mettre en œuvre une stratégie de coffre-fort BTC à long terme.

