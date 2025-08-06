Glassnode : Les mouvements rares d'adresses âgées de 7 à 10 ans génèrent des profits Bitcoin de plus d'un milliard de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:18 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon Glassnode, les détenteurs de Bitcoin ont réalisé plus d'un milliard de dollars de profits au cours des dernières 24 heures. Sur ce montant, les "anciennes" pièces détenues pendant 7 à 10 ans ont contribué à hauteur de 362 millions de dollars, soit environ 35,8 %, un phénomène rare qui pourrait refléter des transferts internes ou de véritables retraits. De plus, les utilisateurs qui ont détenu leurs pièces pendant un à deux ans ont également réalisé 93 millions de dollars de profits, indiquant une prise de bénéfices significative.

