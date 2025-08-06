La société de compensation Marex intègre le système de règlement blockchain Kinexys de JPMorgan Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:03 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon CoinDesk, la société de compensation Marex s'est associée à Brevan Howard Digital pour devenir la première banque de compensation à adopter la plateforme de règlement blockchain de JPMorgan Chase, Kinexys. Kinexys utilise un registre distribué programmable pour permettre un règlement quasi en temps réel 7×24, visant à réduire le risque de règlement et à simplifier l'infrastructure de paiement.

