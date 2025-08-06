Le volume de transactions sur la blockchain Ethereum a atteint 238 milliards de dollars en juillet, le plus élevé depuis décembre 2021 Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 19:38 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon The Block, le volume de transactions sur la blockchain Ethereum a atteint 238 milliards de dollars en juillet, une augmentation de 70% d'un mois à l'autre et le niveau le plus élevé depuis décembre 2021. Le réseau a traité 46,67 millions de transactions, un nouveau record mensuel, et le nombre d'adresses actives a atteint 17,55 millions, s'approchant de son sommet historique. La moyenne mobile sur 7 jours montre que le volume quotidien de transactions approche 1,66 million, proche de son pic en mai 2021. Le prix de l'ETH a augmenté jusqu'à 3 700 dollars à la fin du mois, un plus haut sur plusieurs années.

