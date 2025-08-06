Le réseau de règlement d'actifs numériques Lynq accueille ses premiers clients institutionnels Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:09 Partager

PANews a rapporté le 6 août que Lynq, le réseau de règlement d'actifs numériques développé conjointement par Arca Labs, Tassat et tZERO Group, a officiellement accueilli ses premiers clients institutionnels. Ceux-ci comprennent d'importants market makers, plateformes de trading OTC et fournisseurs de liquidité tels que 1Konto, StoneX, Archax, FinchTrade, GSR, JST Digital et 677 Financial Group. La plateforme Lynq, basée sur les fonds d'obligations du Trésor américain émis par Arca, prend en charge le règlement en temps réel 7×24 et la fonctionnalité "revenus en transit", visant à combler le vide dans la gestion d'actifs laissé par les sorties des banques Signature et Silvergate. Actuellement, plus de 50 institutions sont en cours d'intégration, US Bank fournissant des services de garde d'espèces pour la plateforme.