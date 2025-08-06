CEXDEX+
Le réseau de règlement d'actifs numériques Lynq accueille ses premiers clients institutionnels

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 20:09

PANews a rapporté le 6 août que Lynq, le réseau de règlement d'actifs numériques développé conjointement par Arca Labs, Tassat et tZERO Group, a officiellement accueilli ses premiers clients institutionnels. Ceux-ci comprennent d'importants market makers, plateformes de trading OTC et fournisseurs de liquidité tels que 1Konto, StoneX, Archax, FinchTrade, GSR, JST Digital et 677 Financial Group. La plateforme Lynq, basée sur les fonds d'obligations du Trésor américain émis par Arca, prend en charge le règlement en temps réel 7×24 et la fonctionnalité "revenus en transit", visant à combler le vide dans la gestion d'actifs laissé par les sorties des banques Signature et Silvergate. Actuellement, plus de 50 institutions sont en cours d'intégration, US Bank fournissant des services de garde d'espèces pour la plateforme.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

