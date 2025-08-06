Le chiffre d'affaires de juillet de la société de Mining IREN a atteint un nouveau sommet historique de 86 millions de dollars, produisant un total de 728 BTC

PANews a rapporté le 6 août que, selon GlobeNewswire, la société minière IREN cotée au Nasdaq a annoncé ses résultats d'exploitation de juillet, déclarant 86 millions de dollars de revenus et 66 millions de dollars de bénéfices matériels, battant tous deux des records mensuels. Le hashrate (taux de hachage) moyen pour le mois était de 45,4 exahashes par seconde (EH/s), produisant 728 BTC, avec un revenu par BTC de 114 900 dollars. L'activité AI Cloud achète 2 400 GPU NVIDIA B200/B300 supplémentaires, le premier lot de 256 étant déjà sous contrat. Le centre de données IA refroidi par liquide de 50 MW à Childress devrait être opérationnel au quatrième trimestre de 2025.
