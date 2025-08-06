CEXDEX+
PANews a rapporté le 6 août que, selon GlobeNewswire, la société minière cotée au Nasdaq IREN a annoncé ses résultats d'exploitation de juillet, déclarant 86 millions de dollars de revenus et 66 millions de dollars de bénéfices matériels, tous deux battant des records

Le chiffre d'affaires de juillet de la société de Mining IREN a atteint un nouveau sommet historique de 86 millions de dollars, produisant un total de 728 BTC

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 20:29
Bitcoin
BTC$93,550.6-0.44%

PANews a rapporté le 6 août que, selon GlobeNewswire, la société minière IREN cotée au Nasdaq a annoncé ses résultats d'exploitation de juillet, déclarant 86 millions de dollars de revenus et 66 millions de dollars de bénéfices matériels, battant tous deux des records mensuels. Le hashrate (taux de hachage) moyen pour le mois était de 45,4 exahashes par seconde (EH/s), produisant 728 BTC, avec un revenu par BTC de 114 900 dollars. L'activité AI Cloud achète 2 400 GPU NVIDIA B200/B300 supplémentaires, le premier lot de 256 étant déjà sous contrat. Le centre de données IA refroidi par liquide de 50 MW à Childress devrait être opérationnel au quatrième trimestre de 2025.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

