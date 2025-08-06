Hassett dit que la priorité absolue de Trump est de maintenir l'indépendance de la Fed Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:22 Partager

PANews a rapporté le 6 août que le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Hassett, a déclaré que la priorité absolue de Trump est de maintenir l'indépendance de la Réserve fédérale. Il a exprimé sa volonté de discuter de ce défi lorsqu'on l'a interrogé sur la position de la Fed. Il a également critiqué les pratiques de vote du Conseil de la Réserve fédérale comme potentiellement partisanes.

