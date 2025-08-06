Un nouveau memecoin du réseau Base attire les baleines crypto avec un bot de trading

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

BlockSack a officiellement lancé sa prévente de cryptomonnaie sur le réseau Base, alors que Coinbase déploie son application SocialFi tant attendue.

Table des matières Pourquoi la prévente de cryptomonnaie gagne du terrain

Le bot de trading BSACK : Résoudre la scalabilité pour les traders de memes coins

Écosystème BSACK : Au-delà du meme

Les fonctionnalités de jeu et de métaverse stimulent la croissance de la communauté

Pourquoi le réseau Base et pourquoi maintenant ?

À quoi s'attendre après la prévente de cryptomonnaie

Aperçu BlockSack se lance sur le réseau Base avec une prévente débutant à 0,006969 $, visant un gain de 9,9x lors du listing.

Les fonctionnalités incluent un bot de trading de memecoins avec des ordres limites, des frais réduits, du copy trading et la détection de rug pull.

L'écosystème comprend du staking, un DEX, des jeux, des NFT et un métaverse, mélangeant culture meme et utilité réelle.

La demande croissante pour des memes coins axés sur l'utilité continue de remodeler le paysage de la finance décentralisée (DeFi). Parmi les derniers prétendants attirant l'attention se trouve BlockSack (BSACK), un memecoin lancé sur le réseau Base.

Bien que humoristique dans sa marque, BSACK combine la scalabilité de la blockchain avec un écosystème riche en utilité.

La prévente de cryptomonnaie nouvellement lancée a attiré l'attention des investisseurs précoces et des baleines crypto, motivée en partie par le bot de trading du projet et les outils DeFi on-chain.

Pourquoi la prévente de cryptomonnaie gagne du terrain

Au cœur de l'élan initial de BlockSack se trouve sa prévente de cryptomonnaie, offrant des tokens BSACK à un prix initial de 0,006969 $ au stade 1. Le token est prévu pour être listé à 0,069 $ sur les échanges centralisés et décentralisés, présentant un rendement projeté de 9,9x pour les participants précoces.

La prévente est structurée en quatre étapes distinctes et plafonnée à 276 millions de BSACK, représentant 40 % de l'offre totale de 690 millions de tokens.

Avec une date de lancement prévue pour le 4 novembre 2025, la prévente sert plus qu'une simple opportunité d'accès anticipé. Elle présente également aux investisseurs un écosystème conçu pour soutenir la DeFi, les jeux, les NFT et les fonctionnalités social-fi, tous construits sur la blockchain Base Layer-2.

Le bot de trading BSACK : Résoudre la scalabilité pour les traders de memes coins

Parmi les innovations remarquables du projet se trouve le bot de trading BSACK, un outil automatisé spécifiquement conçu pour les traders de memecoins sur le réseau Base. Alors que davantage de chaînes Layer 2 gagnent en popularité, la congestion des utilisateurs et les fonctionnalités limitées restent des défis majeurs.

Le bot de trading BSACK répond à ces préoccupations en offrant des fonctionnalités essentielles telles que les ordres limites, les frais réduits, le copy trading et même la détection de rug pull.

Ces capacités sont conçues pour simplifier l'expérience de trading, particulièrement pour les utilisateurs engagés dans des cycles rapides de memecoins. Des vitesses de transaction plus rapides et l'intégration native de Base renforcent davantage son attrait, surtout pour les baleines cherchant à opérer dans des environnements volatils avec un risque réduit.

Écosystème BSACK : Au-delà du meme

Le récit fondateur du projet est indéniablement non conventionnel, centré autour d'un personnage nommé Sacktoshi qui symbolise l'origine de toutes les blockchains. Mais au-delà de l'humour se trouve une conception axée sur l'utilité.

L'écosystème BlockSack couvre de multiples cas d'utilisation, incluant le staking, un échange décentralisé (BSACK DEX), une plateforme de jeu et le minting de NFT NSFW.

Le protocole de staking de BSACK permet aux utilisateurs de verrouiller des tokens et de gagner un revenu passif, avec des récompenses distribuées en BSACK liquide.

De même, le DEX BSACK permet des échanges fluides entre les actifs BASE et BlockSack, simplifiant l'intégration pour les utilisateurs natifs d'Ethereum.

Les fonctionnalités de jeu et de métaverse stimulent la croissance de la communauté

Une autre fonctionnalité centrale de la plateforme BlockSack est son écosystème de jeu. La couche de jeu alimentée par BSACK récompense les participants à la fois en tokens et en NFT. Les tournois compétitifs et les modèles play-to-earn visent à créer un engagement durable au sein de la communauté.

De plus, BlockSack développe son propre métaverse, baptisé Sackaverse. Ici, les joueurs peuvent posséder des terrains, organiser des événements et participer à des économies numériques liées à l'infrastructure on-chain de BSACK. Ces développements attirent les utilisateurs natifs de crypto à la recherche d'expériences immersives avec des incitations basées sur les tokens.

Les membres de la communauté peuvent gagner de l'ETH et du BSACK grâce aux parrainages, aux tâches interactives et aux contributions aux campagnes. Une approche basée sur les memes aide à cultiver la culture tout en fournissant des récompenses concrètes de participation.

Pourquoi le réseau Base et pourquoi maintenant ?

C'était un mouvement stratégique de construire sur Base, la solution L2 de Coinbase, en termes de scalabilité et de compatibilité avec l'écosystème.

Base offre une vitesse de transaction élevée, un coût réduit et une connexion interopérable avec la blockchain Ethereum. Cela aide à le rendre bien adapté pour héberger de nombreuses dApps dans un seul écosystème.

La décision de BSACK de construire sur Base s'aligne également avec les tendances actuelles. Base est devenu l'une des chaînes Layer 2 à la croissance la plus rapide en 2025, attirant une liquidité significative et une activité de développeur. Cela place BlockSack en position de profiter des avantages des effets de réseau étendus avec un accès toujours pratique aux utilisateurs et des opérations peu coûteuses.

À quoi s'attendre après la prévente de cryptomonnaie

Suite à la conclusion de sa prévente de cryptomonnaie, BSACK est prêt pour des listings sur les échanges centralisés et décentralisés.

En préparation du lancement du 4 novembre, l'équipe prévoit d'organiser des AMA, des événements en direct et des campagnes ciblées pour éduquer les nouveaux utilisateurs.

Avec ses outils de trading attirant l'attention des investisseurs chevronnés et sa prévente de cryptomonnaie offrant un potentiel notable, BlockSack entre sur le marché avec élan, humour et une communauté croissante qui s'étend des utilisateurs DeFi aux enthousiastes de la culture meme.

