Kaito AI : L'offre publique de milliards a atterri sur Capital Launchpad

PANews a rapporté le 6 août que Kaito AI a annoncé sur la plateforme X que son offre publique Billions a été lancée sur Capital Launchpad. Le projet est évalué à 200 millions de dollars et vise à lever plus de 5 millions de dollars. L'acquisition de Token verra 75% débloqués au TGE, les 25% restants étant débloqués 12 mois après le TGE. Le montant d'achat minimum par transaction est de 1 000 $ et le maximum est de 100 000 $.
