Prévisions de prix Hyperliquid : Les baissiers visent des niveaux inférieurs à 30 $ alors que les paris à découvert augmentent

Hyperliquid prolonge ses pertes après avoir échoué à clôturer au-dessus d'un niveau de résistance clé en début de semaine.

Les données on-chain et les données sur les dérivés soutiennent la perspective baissière alors que le Spot Taker CVD est en territoire négatif et que les positions courtes atteignent un sommet d'un mois.

L'analyse technique suggère une correction, les baissiers ciblant des niveaux inférieurs à 30 $.

Hyperliquid (HYPE) se négocie en rouge autour de 37,50 $ mercredi après avoir échoué à clôturer au-dessus d'une résistance clé en début de semaine. Ce repli est davantage soutenu par les métriques on-chain et des dérivés, qui montrent la phase dominante de vente croissante de HYPE et les positions courtes atteignant un sommet d'un mois. L'analyse technique suggère une potentielle continuation de la tendance à la baisse, ciblant des niveaux inférieurs à 30 $.

Les métriques on-chain et des dérivés d'Hyperliquid deviennent baissières

Les données de CryptoQuant mettent en évidence la pression de vente croissante sur Hyperliquid. Le Taker CVD (Cumulative Volume Delta) pour HYPE est négatif, et sa valeur diminue régulièrement depuis mi-juillet. Cette métrique mesure la différence cumulative entre les volumes d'achat et de vente du marché sur trois mois. Lorsque le CVD sur trois mois est positif et en augmentation, cela suggère la phase dominante d'achat Taker, tandis qu'une valeur négative et décroissante, comme c'est le cas actuellement, indique la phase dominante de vente Taker.

Graphique Hyperliquid Spot Taker CVD. Source : CryptoQuant

Les données récapitulatives de CryptoQuant indiquent également que l'activité du marché à terme d'Hyperliquid s'intensifie, car davantage de traders ouvrent des positions à effet de levier parallèlement à un Spot Taker CVD négatif, signalant une correction potentielle à venir.

La perspective baissière est davantage soutenue par le ratio long/short de Coinglass, qui s'établit à 0,77 mercredi, marquant le niveau le plus bas depuis plus d'un mois. Un ratio inférieur à un suggère un sentiment baissier sur le marché, les traders pariant que le prix de l'actif va chuter.

Graphique du ratio long/short de HYPE. Source : CoinGlass

Prévision du prix d'Hyperliquid : Les baissiers ciblent des niveaux inférieurs à 30 $

Le prix d'Hyperliquid est passé sous la ligne de tendance ascendante (tracée en reliant plusieurs bas depuis début avril) jeudi et a baissé de 10,34 %, clôturant sous le support quotidien à 38,87 $ au cours des deux jours suivants.

Cependant, HYPE s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à clôturer au-dessus de sa résistance quotidienne à 38,87 $ et a légèrement baissé le jour suivant. Au moment de la rédaction mercredi, il continue de se négocier à la baisse autour de 37,64 $.

Si HYPE poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait retester son niveau de retracement Fibonacci de 61,80 % à 34,40 $ (tracé du plus bas d'avril à 9,32 $ jusqu'au sommet historique de juillet à 49,88 $). Une clôture réussie sous ce niveau pourrait étendre la perte pour retester son niveau hebdomadaire à 27,49 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique quotidien affiche 39, en dessous de sa valeur neutre de 50, indiquant un fort momentum baissier. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) a montré un croisement baissier le 23 juillet qui tient toujours, indiquant également un momentum baissier.

Graphique quotidien HYPE/USDT

Si HYPE clôture au-dessus de la résistance quotidienne à 38,87 $, il pourrait étendre la reprise vers le sommet du 31 juillet à 44,70 $.