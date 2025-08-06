CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Hyperliquid (HYPE) est en trading dans le rouge à environ 37,50 $ mercredi après avoir échoué à clôturer au-dessus d'une résistance clé plus tôt cette semaine. Cette baisse est davantage soutenue par les données on-chain et les métriques de dérivés, qui montrent la phase dominante de vente croissante de HYPE et les positions courtes atteignant un sommet d'un mois.Hyperliquid (HYPE) est en trading dans le rouge à environ 37,50 $ mercredi après avoir échoué à clôturer au-dessus d'une résistance clé plus tôt cette semaine. Cette baisse est davantage soutenue par les données on-chain et les métriques de dérivés, qui montrent la phase dominante de vente croissante de HYPE et les positions courtes atteignant un sommet d'un mois.

Prévisions de prix Hyperliquid : Les baissiers visent des niveaux inférieurs à 30 $ alors que les paris à découvert augmentent

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/06 16:38
Hyperliquid
HYPE$27.99+4.16%
RedStone
RED$0.258+7.99%
  • Hyperliquid prolonge ses pertes après avoir échoué à clôturer au-dessus d'un niveau de résistance clé en début de semaine.
  • Les données on-chain et les données sur les dérivés soutiennent la perspective baissière alors que le Spot Taker CVD est en territoire négatif et que les positions courtes atteignent un sommet d'un mois.
  • L'analyse technique suggère une correction, les baissiers ciblant des niveaux inférieurs à 30 $.

Hyperliquid (HYPE) se négocie en rouge autour de 37,50 $ mercredi après avoir échoué à clôturer au-dessus d'une résistance clé en début de semaine. Ce repli est davantage soutenu par les métriques on-chain et des dérivés, qui montrent la phase dominante de vente croissante de HYPE et les positions courtes atteignant un sommet d'un mois. L'analyse technique suggère une potentielle continuation de la tendance à la baisse, ciblant des niveaux inférieurs à 30 $.

Les métriques on-chain et des dérivés d'Hyperliquid deviennent baissières

Les données de CryptoQuant mettent en évidence la pression de vente croissante sur Hyperliquid. Le Taker CVD (Cumulative Volume Delta) pour HYPE est négatif, et sa valeur diminue régulièrement depuis mi-juillet. Cette métrique mesure la différence cumulative entre les volumes d'achat et de vente du marché sur trois mois. Lorsque le CVD sur trois mois est positif et en augmentation, cela suggère la phase dominante d'achat Taker, tandis qu'une valeur négative et décroissante, comme c'est le cas actuellement, indique la phase dominante de vente Taker.

Hyperliquid Spot Taker CVD chart. Source: CryptoQuant

Graphique Hyperliquid Spot Taker CVD. Source : CryptoQuant

Les données récapitulatives de CryptoQuant indiquent également que l'activité du marché à terme d'Hyperliquid s'intensifie, car davantage de traders ouvrent des positions à effet de levier parallèlement à un Spot Taker CVD négatif, signalant une correction potentielle à venir.

La perspective baissière est davantage soutenue par le ratio long/short de Coinglass, qui s'établit à 0,77 mercredi, marquant le niveau le plus bas depuis plus d'un mois. Un ratio inférieur à un suggère un sentiment baissier sur le marché, les traders pariant que le prix de l'actif va chuter.

Hyperliquid Spot Taker CVD chart. Source: CryptoQuant

Graphique du ratio long/short de HYPE. Source : CoinGlass

Prévision du prix d'Hyperliquid : Les baissiers ciblent des niveaux inférieurs à 30 $

Le prix d'Hyperliquid est passé sous la ligne de tendance ascendante (tracée en reliant plusieurs bas depuis début avril) jeudi et a baissé de 10,34 %, clôturant sous le support quotidien à 38,87 $ au cours des deux jours suivants.

Cependant, HYPE s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à clôturer au-dessus de sa résistance quotidienne à 38,87 $ et a légèrement baissé le jour suivant. Au moment de la rédaction mercredi, il continue de se négocier à la baisse autour de 37,64 $.

Si HYPE poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait retester son niveau de retracement Fibonacci de 61,80 % à 34,40 $ (tracé du plus bas d'avril à 9,32 $ jusqu'au sommet historique de juillet à 49,88 $). Une clôture réussie sous ce niveau pourrait étendre la perte pour retester son niveau hebdomadaire à 27,49 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique quotidien affiche 39, en dessous de sa valeur neutre de 50, indiquant un fort momentum baissier. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) a montré un croisement baissier le 23 juillet qui tient toujours, indiquant également un momentum baissier.

HYPE/USDT daily chart 

Graphique quotidien HYPE/USDT

Si HYPE clôture au-dessus de la résistance quotidienne à 38,87 $, il pourrait étendre la reprise vers le sommet du 31 juillet à 44,70 $.

Opportunité de marché
Logo de Hyperliquid
Cours Hyperliquid(HYPE)
$27.99
$27.99$27.99
+2.94%
USD
Graphique du prix de Hyperliquid (HYPE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28