Analyse des prix de Dogecoin et Shiba Inu : Le sentiment baissier augmente à mesure que les corrections s'approfondissent

Le prix du Dogecoin fait face à un rejet de la résistance quotidienne de 0,21 $, signalant une correction potentielle à venir.

Shiba Inu poursuit sa baisse, se négociant sous 0,0000119 $, suggérant un retournement à l'horizon.

Les données sur les dérivés montrent une augmentation des paris à la baisse sur DOGE et SHIB, indiquant un sentiment baissier croissant parmi les traders.

Les prix du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) poursuivent leur correction après avoir échoué à clôturer au-dessus de leurs zones de résistance clés. La thèse baissière pour les deux memecoins canins est davantage soutenue par l'augmentation des paris à la baisse parmi les traders, suggérant une correction supplémentaire à venir.

Les paris à la baisse sur les memecoins canins augmentent parmi les traders

Le ratio long/short de CoinGlass pour DOGE et SHIB affiche respectivement 0,86 et 0,82 mercredi, le niveau le plus bas depuis plus d'un mois. Le ratio inférieur à un suggère un sentiment baissier sur le marché, et les traders parient que le prix de l'actif va chuter.

Graphique du ratio long/short de DOGE. Source : CoinGlass

Graphique du ratio long/short de SHIB. Source : CoinGlass

Une autre métrique de dérivés qui renforce la thèse baissière est la baisse du taux de financement. Les données du taux de financement pour les deux memecoins canins sont en baisse, affichant actuellement 0,0005 % pour DOGE et 0,0001 % pour SHIB mercredi, et sont sur le point de glisser en territoire négatif. Si le taux de financement devient négatif, cela suggère que les positions courtes paient les positions longues et indique une perspective baissière, conduisant à une forte chute du prix des memecoins.

Graphique du taux de financement de DOGE. Source : CoinGlass

Graphique du taux de financement de SHIB. Source : CoinGlass

Prévision du prix du Dogecoin : DOGE fait face à un rejet de sa ligne de tendance précédemment brisée

Le prix du Dogecoin est passé sous la ligne de tendance ascendante (tracée en reliant plusieurs bas depuis le 22 juin) vendredi, clôturant sous sa moyenne mobile exponentielle de 50 jours à 0,20 $. Cependant, DOGE s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la ligne de tendance précédemment brisée et a poursuivi sa correction mardi. Au moment de la rédaction mercredi, il poursuit sa baisse en se négociant sous 0,19 $.

Si DOGE poursuit sa correction, il pourrait étendre la baisse vers son support hebdomadaire à 0,18 $. Une clôture réussie sous ce niveau pourrait étendre la baisse pour retester son plus bas du 1er juillet à 0,15 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique quotidien affiche 42, en dessous de son niveau neutre de 50, et pointe vers le bas, indiquant un fort momentum baissier. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) continue de maintenir son croisement baissier et suggère la poursuite de la tendance à la baisse.

Graphique quotidien DOGE/USDT

Cependant, si DOGE se redresse, il pourrait étendre la reprise vers sa prochaine résistance quotidienne à 0,24 $.

Prévision du prix du Shiba Inu : les baissiers de SHIB contrôlent le momentum baissier

Le prix du Shiba Inu a clôturé sous sa MME de 50 jours le 29 juillet et a baissé de 10 % au cours des quatre jours suivants. Cependant, SHIB s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à maintenir sa reprise et a poursuivi sa baisse mardi. Au moment de la rédaction mercredi, il poursuit sa correction, se négociant autour de 0,0000119 $.

Si SHIB poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait étendre la baisse vers son prochain support quotidien à 0,0000111 $. Une clôture réussie sous ce support pourrait étendre une baisse supplémentaire vers son plus bas du 22 juin à 0,0000100 $.

Comme pour Dogecoin, le RSI et le MACD de SHIB soutiennent la thèse baissière et la tendance à la baisse.

Graphique quotidien SHIB/USDT

D'autre part, si SHIB se redresse et clôture au-dessus de la MME de 50 jours sur une base quotidienne, il pourrait étendre la reprise vers sa prochaine résistance quotidienne à 0,0000136 $.