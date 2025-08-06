CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Les prix du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) prolongent leur correction après avoir échoué à clôturer au-dessus de leurs zones de résistance clés. La thèse baissière pour ces deux memecoins basés sur des chiens est davantage soutenue par l'augmentation des paris à la baisse parmi les négociateurs, suggérant une correction supplémentaire à venir.Les prix du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) prolongent leur correction après avoir échoué à clôturer au-dessus de leurs zones de résistance clés. La thèse baissière pour ces deux memecoins basés sur des chiens est davantage soutenue par l'augmentation des paris à la baisse parmi les négociateurs, suggérant une correction supplémentaire à venir.

Analyse des prix de Dogecoin et Shiba Inu : Le sentiment baissier augmente à mesure que les corrections s'approfondissent

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/06 13:15
SHIBAINU
SHIB$0,000009111-0,92%
BitShiba
SHIBA$0,0000000004585+3,10%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0,001481+0,44%
  • Le prix du Dogecoin fait face à un rejet de la résistance quotidienne de 0,21 $, signalant une correction potentielle à venir.
  • Shiba Inu poursuit sa baisse, se négociant sous 0,0000119 $, suggérant un retournement à l'horizon.
  • Les données sur les dérivés montrent une augmentation des paris à la baisse sur DOGE et SHIB, indiquant un sentiment baissier croissant parmi les traders.

Les prix du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) poursuivent leur correction après avoir échoué à clôturer au-dessus de leurs zones de résistance clés. La thèse baissière pour les deux memecoins canins est davantage soutenue par l'augmentation des paris à la baisse parmi les traders, suggérant une correction supplémentaire à venir. 

Les paris à la baisse sur les memecoins canins augmentent parmi les traders 

Le ratio long/short de CoinGlass pour DOGE et SHIB affiche respectivement 0,86 et 0,82 mercredi, le niveau le plus bas depuis plus d'un mois. Le ratio inférieur à un suggère un sentiment baissier sur le marché, et les traders parient que le prix de l'actif va chuter.

DOGE long-to-short ratio chart. Source: CoinGlass

Graphique du ratio long/short de DOGE. Source : CoinGlass

SHIB long-to-short ratio chart. Source: CoinGlass

Graphique du ratio long/short de SHIB. Source : CoinGlass

Une autre métrique de dérivés qui renforce la thèse baissière est la baisse du taux de financement. Les données du taux de financement pour les deux memecoins canins sont en baisse, affichant actuellement 0,0005 % pour DOGE et 0,0001 % pour SHIB mercredi, et sont sur le point de glisser en territoire négatif. Si le taux de financement devient négatif, cela suggère que les positions courtes paient les positions longues et indique une perspective baissière, conduisant à une forte chute du prix des memecoins. 

DOGE funding rate chart. Source: CoinGlass

Graphique du taux de financement de DOGE. Source : CoinGlass

SHIB funding rate chart. Source: CoinGlass

Graphique du taux de financement de SHIB. Source : CoinGlass

Prévision du prix du Dogecoin : DOGE fait face à un rejet de sa ligne de tendance précédemment brisée

Le prix du Dogecoin est passé sous la ligne de tendance ascendante (tracée en reliant plusieurs bas depuis le 22 juin) vendredi, clôturant sous sa moyenne mobile exponentielle de 50 jours à 0,20 $. Cependant, DOGE s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la ligne de tendance précédemment brisée et a poursuivi sa correction mardi. Au moment de la rédaction mercredi, il poursuit sa baisse en se négociant sous 0,19 $.

Si DOGE poursuit sa correction, il pourrait étendre la baisse vers son support hebdomadaire à 0,18 $. Une clôture réussie sous ce niveau pourrait étendre la baisse pour retester son plus bas du 1er juillet à 0,15 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique quotidien affiche 42, en dessous de son niveau neutre de 50, et pointe vers le bas, indiquant un fort momentum baissier. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) continue de maintenir son croisement baissier et suggère la poursuite de la tendance à la baisse.

DOGE/USDT daily chart

Graphique quotidien DOGE/USDT

Cependant, si DOGE se redresse, il pourrait étendre la reprise vers sa prochaine résistance quotidienne à 0,24 $.

Prévision du prix du Shiba Inu : les baissiers de SHIB contrôlent le momentum baissier 

Le prix du Shiba Inu a clôturé sous sa MME de 50 jours le 29 juillet et a baissé de 10 % au cours des quatre jours suivants. Cependant, SHIB s'est légèrement redressé de dimanche à lundi mais n'a pas réussi à maintenir sa reprise et a poursuivi sa baisse mardi. Au moment de la rédaction mercredi, il poursuit sa correction, se négociant autour de 0,0000119 $.

Si SHIB poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait étendre la baisse vers son prochain support quotidien à 0,0000111 $. Une clôture réussie sous ce support pourrait étendre une baisse supplémentaire vers son plus bas du 22 juin à 0,0000100 $.

Comme pour Dogecoin, le RSI et le MACD de SHIB soutiennent la thèse baissière et la tendance à la baisse. 

SHIB/USDT daily chart 

Graphique quotidien SHIB/USDT 

D'autre part, si SHIB se redresse et clôture au-dessus de la MME de 50 jours sur une base quotidienne, il pourrait étendre la reprise vers sa prochaine résistance quotidienne à 0,0000136 $.

Opportunité de marché
Logo de SHIBAINU
Cours SHIBAINU(SHIB)
$0,000009111
$0,000009111$0,000009111
-1,44%
USD
Graphique du prix de SHIBAINU (SHIB) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28