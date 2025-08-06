Trump Media teste une fonctionnalité de recherche alimentée par l'IA sur la plateforme Truth Social Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:37 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon Jinshi, Trump Media a commencé le test bêta public de sa nouvelle fonction de recherche d'intelligence artificielle "Truth Search AI" sur la plateforme Truth Social.

