Prévision du prix de Cardano : ADA émet un signal de vente alors que le holding des baleines et le volume on-chain diminuent

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/06 13:32
Cardano
ADA$0.4193-0.89%
  • Cardano baisse dans un canal descendant, reflétant un risque accru de baisse. 
  • Les volumes de transaction ont ralenti après la hausse des prises de bénéfices le 25 juillet. 
  • Les investisseurs à gros portefeuilles réduisent leurs avoirs en ADA, alimentant la pression sur l'offre. 

Cardano (ADA) baisse de près de 2% au moment de la publication mercredi, prolongeant la tendance à la baisse pour la troisième semaine consécutive. Les perspectives techniques indiquent un biais baissier, alors qu'ADA décline dans un canal descendant, s'alignant avec les signaux on-chain de ralentissement du réseau et les avoirs en ADA des investisseurs à gros portefeuilles.

Le volume du réseau diminue après la hausse des prises de bénéfices 

Les données on-chain de Cardano indiquent une baisse de l'activité du réseau suite à une frénésie de prises de bénéfices le 25 juillet. Selon Santiment, le Profit/Perte Réalisé du Réseau a enregistré un pic massif de 143,63 millions d'ADA, indiquant que les investisseurs ont pris leurs bénéfices. 

Depuis cette prise de bénéfices, le volume de transactions a chuté à près de 744 millions de dollars mardi, contre 1,69 milliard de dollars le 25 juillet. Comme le volume de transactions englobe toute l'activité on-chain, une baisse indique un ralentissement du réseau. 

Données on-chain de Cardano. Source: Santiment

Cependant, la base d'utilisateurs à faible volume est revenue, avec des adresses actives quotidiennes atteignant près de 31 000, dépassant les 28 248 adresses qui étaient actives le 25 juillet.

Les baleines Cardano alimentent la pression de vente 

Les investisseurs de Cardano à gros portefeuilles ont réduit leurs avoirs depuis la frénésie de prises de bénéfices. Les investisseurs possédant entre 1 million et 100 millions d'ADA ont réduit leurs avoirs à 18,51 milliards d'ADA, contre 18,9 milliards d'ADA le 24 juillet. La baisse de l'offre de 390 millions d'ADA alimente la pression de vente sur Cardano.

Distribution de l'offre d'ADA. Source: Santiment

Il convient de noter que les investisseurs possédant plus de 100 millions d'ADA ont acquis 450 millions d'ADA supplémentaires, augmentant leurs avoirs à 5,36 milliards d'ADA. Cependant, la différence dans les avoirs totaux de ces groupes d'investisseurs à gros portefeuilles indique un risque plus élevé de pression de vente de la part des investisseurs détenant entre 1 million et 100 millions d'ADA. 

Cardano envisage d'autres pertes dans un modèle de canal descendant

Cardano s'inverse à partir d'une ligne de résistance supérieure d'un modèle de canal descendant sur le graphique de 4 heures (partagé ci-dessous). ADA baisse pour le deuxième jour consécutif alors que la MME de 50 périodes en baisse sur le même graphique se rapproche de la MME de 200 périodes, augmentant les chances de croix de la mort. Les investisseurs en attente pourraient considérer cela comme un signal de vente, car la baisse à court terme mine la tendance à plus long terme. 

La tendance à la baisse cible le niveau de support de 0,6884 $, testé pour la dernière fois dimanche, suggérant d'autres pertes. 

L'Indice de force relative (RSI) affiche 40 sur le graphique de 4 heures, indiquant une baisse de la pression d'achat et suggérant une marge pour un mouvement à la baisse supplémentaire avant d'atteindre la zone de survente. De plus, la ligne de Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) croise sous sa ligne de signal, indiquant un retournement baissier dans l'élan de la tendance. 

Graphique quotidien du prix ADA/USDT.

En regardant vers le haut, Cardano devrait dépasser la MME de 200 jours à 0,7417 $ près de la ligne de tendance supérieure, ce qui marquerait la sortie du canal descendant. 

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

