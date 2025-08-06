Empery Digital a acheté 88 BTC supplémentaires, portant ses holdings à plus de 4 000. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 21:11 Partager

PANews a rapporté le 6 août que Empery Digital, cotée au Nasdaq, a acheté 87,62 BTC supplémentaires après le 3 août, dépensant 10 millions de dollars. Empery Digital détient actuellement 4 000,85 BTC, avec un investissement total d'environ 470 millions de dollars et un coût moyen de 117 600 dollars par BTC. La société a également lancé le tableau de bord de trésorerie EmperyDigital.com, qui fournit une divulgation en temps réel de ses avoirs en Bitcoin et de leur valorisation, et a réitéré sa stratégie de trésorerie Bitcoin établie le 17 juillet.

Opportunité de marché Cours Bitcoin (BTC) $93,557.03 $93,557.03 $93,557.03 -0.09% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel Acheter du BTC maintenant