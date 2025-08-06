Prévisions du prix de Stellar : La tendance baissière de XLM devrait se poursuivre alors que les paris baissiers augmentent

Stellar continue de s'échanger dans un canal descendant sur le graphique de 4 heures, risquant une correction plus prononcée sous la MME de 200 périodes.

L'Open Interest a diminué de 9% au cours des dernières 24 heures, indiquant un déclin de l'optimisme parmi les traders.

Les positions courtes sur les dérivés XLM ont augmenté à 54% au cours des dernières 24 heures.

Stellar (XLM) se déprécie de près de 2% au moment de la publication mercredi, alors qu'il continue de s'échanger dans un modèle de canal descendant sur le graphique de 4 heures. Les investisseurs anticipent une correction plus prononcée alors que l'optimisme sur les dérivés XLM s'estompe, avec des paris baissiers en hausse et un déclin de l'Open Interest.

Les traders XLM parient contre la reprise alors que l'Open Interest diminue

Les investisseurs perdent confiance en Stellar alors que les sorties de capitaux augmentent sur le marché des dérivés XLM au milieu du repli du marché plus large.

Les données de CoinGlass montrent que l'Open Interest (OI) a diminué de 9% au cours des dernières 24 heures, atteignant 308,99 millions de dollars. Un repli de l'OI reflète une sortie de capitaux des contrats à terme et des options, suggérant que les investisseurs adoptent une approche attentiste pour éviter les pertes.

XLM Open Interest. Source: Coinglass

Les traders avec un appétit pour le risque plus élevé parient contre les chances de reprise du XLM en maintenant des positions baissières. Selon le graphique du ratio Long / Short de XLM, les positions courtes ont augmenté à 54,26% contre 51,81% mardi.

XLM ratio Long / Short. Source: Coinglass

Stellar risque un repli de 11% dans le canal descendant

Stellar teste la Moyenne mobile exponentielle (MME) de 200 périodes à 0,3884 $ sur le graphique de 4 heures, prolongeant la baisse de 4,30% par rapport à la veille. La tendance à la baisse passe sous le niveau de Fibonacci de 23,6% à 0,3980 $, tracé du pic de 0,5166 $ le 14 juillet au plus bas de 0,3613 $ dimanche.

Une clôture décisive sous le support dynamique mentionné pourrait étendre la baisse jusqu'au support de 0,3613 $.

Cependant, le modèle baissier met en évidence le risque que XLM reteste la ligne de tendance de support inférieure près de 0,3460 $. Ce repli représenterait une baisse de 11% par rapport au prix actuel du marché.

Les indicateurs techniques maintiennent une position neutre alors que la ligne de Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) est passée sous sa ligne de signal, mais se déplace latéralement de près, indiquant un momentum faible.

Une baisse de la pression d'achat entraîne l'Indice de force relative (RSI) à chuter à 44 sur le graphique de 4 heures, sous la ligne médiane. Si le RSI prolonge la tendance à la baisse, cela pourrait augmenter les chances d'une chute à deux chiffres.

Graphique quotidien du prix XLM/USDT.

Au contraire, si XLM rebondit sur la MME de 200 périodes, il devrait dépasser la MME de 100 périodes à 0,4082 $ au niveau de la ligne de tendance supérieure, pour renforcer une tendance haussière. Dans un tel cas, Stellar pourrait étendre le rallye jusqu'au niveau de retracement de 50% à 0,4389 $.