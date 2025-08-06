CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Stellar (XLM) se déprécie de près de 2% au moment de la publication mercredi, alors qu'il continue d'évoluer dans un schéma de canal baissier sur le graphique de 4 heures. Les investisseurs anticipent une correction plus prononcée alors que l'optimisme concernant les produits dérivés XLM s'estompe, avec une augmentation des paris baissiers et une baisse de l'intérêt ouvert.Stellar (XLM) se déprécie de près de 2% au moment de la publication mercredi, alors qu'il continue d'évoluer dans un schéma de canal baissier sur le graphique de 4 heures. Les investisseurs anticipent une correction plus prononcée alors que l'optimisme concernant les produits dérivés XLM s'estompe, avec une augmentation des paris baissiers et une baisse de l'intérêt ouvert.

Prévisions du prix de Stellar : La tendance baissière de XLM devrait se poursuivre alors que les paris baissiers augmentent

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/06 18:15
Stellar
XLM$0.2432-3.45%
Polytrade
TRADE$0.05796-0.29%
OpenLedger
OPEN$0.000000008908+0.86%
  • Stellar continue de s'échanger dans un canal descendant sur le graphique de 4 heures, risquant une correction plus prononcée sous la MME de 200 périodes.
  • L'Open Interest a diminué de 9% au cours des dernières 24 heures, indiquant un déclin de l'optimisme parmi les traders.
  • Les positions courtes sur les dérivés XLM ont augmenté à 54% au cours des dernières 24 heures.

Stellar (XLM) se déprécie de près de 2% au moment de la publication mercredi, alors qu'il continue de s'échanger dans un modèle de canal descendant sur le graphique de 4 heures. Les investisseurs anticipent une correction plus prononcée alors que l'optimisme sur les dérivés XLM s'estompe, avec des paris baissiers en hausse et un déclin de l'Open Interest. 

Les traders XLM parient contre la reprise alors que l'Open Interest diminue

Les investisseurs perdent confiance en Stellar alors que les sorties de capitaux augmentent sur le marché des dérivés XLM au milieu du repli du marché plus large.

Les données de CoinGlass montrent que l'Open Interest (OI) a diminué de 9% au cours des dernières 24 heures, atteignant 308,99 millions de dollars. Un repli de l'OI reflète une sortie de capitaux des contrats à terme et des options, suggérant que les investisseurs adoptent une approche attentiste pour éviter les pertes.

XLM Open Interest. Source: Coinglass

Les traders avec un appétit pour le risque plus élevé parient contre les chances de reprise du XLM en maintenant des positions baissières. Selon le graphique du ratio Long / Short de XLM, les positions courtes ont augmenté à 54,26% contre 51,81% mardi. 

XLM ratio Long / Short. Source: Coinglass

Stellar risque un repli de 11% dans le canal descendant

Stellar teste la Moyenne mobile exponentielle (MME) de 200 périodes à 0,3884 $ sur le graphique de 4 heures, prolongeant la baisse de 4,30% par rapport à la veille. La tendance à la baisse passe sous le niveau de Fibonacci de 23,6% à 0,3980 $, tracé du pic de 0,5166 $ le 14 juillet au plus bas de 0,3613 $ dimanche. 

Une clôture décisive sous le support dynamique mentionné pourrait étendre la baisse jusqu'au support de 0,3613 $.

Cependant, le modèle baissier met en évidence le risque que XLM reteste la ligne de tendance de support inférieure près de 0,3460 $. Ce repli représenterait une baisse de 11% par rapport au prix actuel du marché. 

Les indicateurs techniques maintiennent une position neutre alors que la ligne de Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) est passée sous sa ligne de signal, mais se déplace latéralement de près, indiquant un momentum faible. 

Une baisse de la pression d'achat entraîne l'Indice de force relative (RSI) à chuter à 44 sur le graphique de 4 heures, sous la ligne médiane. Si le RSI prolonge la tendance à la baisse, cela pourrait augmenter les chances d'une chute à deux chiffres. 

Graphique quotidien du prix XLM/USDT.

Au contraire, si XLM rebondit sur la MME de 200 périodes, il devrait dépasser la MME de 100 périodes à 0,4082 $ au niveau de la ligne de tendance supérieure, pour renforcer une tendance haussière. Dans un tel cas, Stellar pourrait étendre le rallye jusqu'au niveau de retracement de 50% à 0,4389 $. 

Opportunité de marché
Logo de Stellar
Cours Stellar(XLM)
$0.2433
$0.2433$0.2433
-1.09%
USD
Graphique du prix de Stellar (XLM) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28